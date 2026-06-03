“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela, se refirió en NTN24 a los informes sobre un posible desmantelamiento del centro de torturas El Helicoide luego de las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“En este momento tenemos una situación de extrema gravedad que está ocurriendo en este preciso momento en Caracas, específicamente en El Helicoide… Esto es una operación de ocultamiento y desesperación. Hay un despliegue descomunal de más de 200 funcionarios policiales que prácticamente cerraron los accesos”, denunció.

Y añadió: “El régimen está ejecutando un traslado masivo que, obviamente, deja de qué hablar a los familiares (de los presos políticos)... En plena hora de vistas, los funcionarios sacaron a la fuerza a un grupo de familiares sin ningún tipo de explicación alguna”.

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Según Moreno, a los presos que fueron evacuados del sitio “los están llevando presuntamente hasta otro centro de tortura: el Rodeo I.

“Esto no es casualidad, todo esto ocurre unas horas después de que se expusiera públicamente ante la comunidad internacional y ante el secretario Rubio que El Helicoide sigue abierto, operativo y con decenas de personas secuestradas de manera arbitraria”, añadió.

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”, concluyó.