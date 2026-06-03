NTN24
Miércoles, 03 de junio de 2026
Miércoles, 03 de junio de 2026
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Este miércoles 3 de junio se conoció sobre aparentes traslados de presos políticos del centro de torturas del régimen.

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela, se refirió en NTN24 a los informes sobre un posible desmantelamiento del centro de torturas El Helicoide luego de las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

o

“En este momento tenemos una situación de extrema gravedad que está ocurriendo en este preciso momento en Caracas, específicamente en El Helicoide… Esto es una operación de ocultamiento y desesperación. Hay un despliegue descomunal de más de 200 funcionarios policiales que prácticamente cerraron los accesos”, denunció.

Y añadió: “El régimen está ejecutando un traslado masivo que, obviamente, deja de qué hablar a los familiares (de los presos políticos)... En plena hora de vistas, los funcionarios sacaron a la fuerza a un grupo de familiares sin ningún tipo de explicación alguna”.

o

Según Moreno, a los presos que fueron evacuados del sitio “los están llevando presuntamente hasta otro centro de tortura: el Rodeo I.

“Esto no es casualidad, todo esto ocurre unas horas después de que se expusiera públicamente ante la comunidad internacional y ante el secretario Rubio que El Helicoide sigue abierto, operativo y con decenas de personas secuestradas de manera arbitraria”, añadió.

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”, concluyó.

Temas relacionados:

El Helicoide

Presos políticos

Cae Maduro en Venezuela

Marco Rubio

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si dice que no, no importa; nuestra democracia resistió a Petro, que es peor que el covid": María Fernanda Cabal

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Actualidad

Ver más
Ahmad Vahidi | Foto AFP
Irán

Este es el comandante iraní buscado por Interpol que ahora dirige la respuesta del régimen: “No se puede llegar a un acuerdo sin su aprobación”

Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y María Elvira Salazar - AFP/EFE
Presión sobre régimen de Cuba

"La libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca": el mensaje de María Elvira Salazar tras la acusación al dictador Raúl Castro en EE. UU.

Congresistas de los Estados Unidos cuestionan a Delcy Rodríguez sobre el caso de Esequibo - Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

Congresista de EE. UU. cuestiona al régimen de Venezuela por el caso del Esequibo con Guyana: “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ahmad Vahidi | Foto AFP
Irán

Este es el comandante iraní buscado por Interpol que ahora dirige la respuesta del régimen: “No se puede llegar a un acuerdo sin su aprobación”

Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y María Elvira Salazar - AFP/EFE
Presión sobre régimen de Cuba

"La libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca": el mensaje de María Elvira Salazar tras la acusación al dictador Raúl Castro en EE. UU.

Congresistas de los Estados Unidos cuestionan a Delcy Rodríguez sobre el caso de Esequibo - Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

Congresista de EE. UU. cuestiona al régimen de Venezuela por el caso del Esequibo con Guyana: “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”

Jason Collins (AFP)
NBA

Falleció Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA

Pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei - AFP
Medio Oriente

Régimen de Irán responde a propuesta de paz de EE. UU.: "Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada"

Carmen Navas y su hijo Víctor Quero / FOTO: EFE
Víctor Hugo Quero

Carmen Navas será sepultada junto a su hijo Víctor Quero, el preso político que murió bajo custodia del régimen venezolano

John Barrett | Foto AFP
Negocios

Encargado de negocios de EE. UU. en Caracas reaccionó a reanudación de vuelos de importante aerolínea: "El plan de tres fases impulsará la recuperación económica"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre