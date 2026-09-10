"Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos?": así fue la fuerte pelea entre Lewandowski y Rodrigo de Paul en pleno partido

Chicago Fire empató con Inter Miami (1-1) en la fecha 24 de la MLS de Estados Unidos. A pesar de que todo empezó con un tierno abrazo entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, terminó en medio de polémica por el cruce del delantero polaco con Rodrigo de Paul.

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Sobre el minuto 89 de partido, Lewandowski empujó al defensor Ian Fray y provocó la reacción de los otros jugadores del Inter Miami.

La discusión entre los dos continuó dentro del área chica, hasta que De Paul intervino y le llamó la atención al exgoleador de Barcelona y Bayern Múnich.

“Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos? ¿Con tu país qué ganaste?”, le dijo el mediocampista argentino a Lewandowski mientras seguían cruzando palabras, a la espera de un tiro de esquina.

Al polaco esto le causó risa y dio pasos hacia adelante para intentar evadir a Rodrigo de Paul. La discusión entre ambos no pasó desapercibida en redes sociales, donde le cayeron críticas al argentino por menospreciar la carrera de Robert Lewandowski.

Cabe resaltar que Lewandowski fue el autor de uno de los goles del partido entre Chicago Fire e Inter Miami. Ese tanto sirvió para adelantar a su equipo, aunque Casemiro igualó el marcador en el arranque del segundo tiempo.

Asimismo, Lewandowski apareció solo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal. Abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención dentro del área, a servicio de Andrew Gutman, al minuto 10.

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Fue el sexto gol en nueve partidos de la MLS del atacante polaco de 38 años, que llegó esta temporada a Chicago Fire procedente del FC Barcelona.

El empate es positivo para Inter Miami, que mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Chicago en la Conferencia Este y logra recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia, en el Nu Stadium, en Miami.