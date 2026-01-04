Padrino López dice que la mayoría del anillo militar de Maduro fue asesinado: Acata la designación de Delcy como presidenta encargada y llama a la normalidad

El ministro de la Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, encabezó un mensaje transmitido por los canales del Estado en cadena nacional y usando las cuenta del depuesto Nicolás Maduro, al mediodía de este domingo.

Flanqueado por el alto mando militar, Padrino reiteró el decreto de Estado de Conmoción Externa, acató la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia y llamó a la normalidad.

Esto, no sin antes condenar la incursión militar estadounidense en la que, asegura, casi todo el anillo de seguridad de Maduro resultó muerto.

Dijo que Estados Unidos "secuestró" a Maduro, "luego de asesinar a gran parte de su equipo de seguridad", sin especificar el número.

Investigaciones independientes ubican en más de 20 las personas fallecidas en la incursión, entre ellas cuatro civiles.

Padrino dijo que la Fuerza Armada Nacional estará desplegada en todo el país para garantizar la "gobernabilidad" de la República.

Llamó a los venezolanos a retomar la normalidad de todas las actividades, incluso las académicas.

"Ayer fuimos testigos, todo el pueblo de Venezuela, de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía. Se ha violado, se ha vulnerado nuestra soberanía con un despliegue sin precedentes y que el mundo presencia atónito la barbarie".

"Ayer se llevaron secuestrados a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente; es el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional electo por el pueblo para el período 2025/2030".

"Exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro".

"Le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, en contra de su soberanía, en contra de su Constitución".

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo ha garantizado la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo".

"Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales de todo tipo, educativas en los próximos días y la patria de encaminarse sobre su riel constitucional".