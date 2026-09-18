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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Calarcá
Programa: Club de Prensa

Se acaban entre ellos: cabecillas del ELN habrían ordenado asesinato de testaferro de Calarcá

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Un nuevo golpe contra las estructuras de alias 'Calarcá' tras la captura de dos de sus hombres de confianza en una nueva ofensiva por parte del gobierno colombiano. Durante el operativo militar, las autoridades incautaron dos fusiles, un M16 y un AK-47, seis proveedores, 130 cartuchos calibre 7.62 milímetros y cuatro teléfonos celulares. Los capturados portaban este arsenal al momento de su detención, tras ofrecer resistencia armada a las tropas.

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