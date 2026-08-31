Se dispara el balance de víctimas y desaparecidos por la tragedia en Nepal: rescatistas redoblan esfuerzos

Aumenta la magnitud de la catástrofe tras el deslave en la frontera entre Nepal y China luego de que el balance de víctimas mortales creciera de manera exponencial en la mañana de este lunes.

Nepal y China ya cuentan más de 900 muertos pero con la preocupante cifra de 4.700 desaparecidos.

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"Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora", declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah.

Mientras tanto, los rescatistas redoblan sus esfuerzos para intentar sacar posibles supervivientes del mar de barro que sepultó esta remota región del Himalaya y que ahora vive bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas.

"Las dificultades son considerables", dijo el jefe adjunto del distrito siniestrado de Nuwakot, el policía E. Hawadi.

"Ya no hay carreteras. Todas han sido arrasadas por el deslave", agregó.

A las víctimas se suma otra preocupante cifra: 2.500 edificios fueron destruidos en el valle del río Trishuli, en Nepal.

A pesar de sus esfuerzos, las autoridades nepalíes seguían el lunes sin entrar en contacto con un centenar de obreros que creen atrapados en un túnel de una obra en la región siniestrada.

Militares, policías y guías nepaleses trabajan día y noche en estos lugares de difícil acceso, asistidos por especialistas procedentes de India, China y Corea del Sur.

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En el lado chino, los equipos de rescate exploran con las mismas dificultades el corazón de la zona siniestrada en el Tíbet, en particular el puesto fronterizo de Gyirong, cuyo edificio fue borrado por las aguas.

La gran movilización de rescatistas ha permitido evacuar a miles de víctimas, pero las autoridades de ambos países siguen sin noticias de cerca de 5.000 personas: 4.247 en Nepal y 546 en China.

Según expertos, la devastadora crecida del miércoles pasado ocurrió tras el derrumbe de un enorme glaciar, que transformó un apacible río en un torrente furioso que arrasó con todo lo que encontró a su paso.