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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez tuvo impensada respuesta ante solicitud de su hermana sobre Ley contra el Odio: "Con carácter de urgencia"

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
La jefe del régimen reconoció este martes que "se hizo un uso abusivo" de la ley contra el odio, instrumento que justificó decenas de detenciones contra opositores.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, respondió a la solicitud que hizo la jefe del régimen y su hermana, Delcy Rodríguez, respecto a la denominada Ley contra el Odio.

“Recibimos la comunicación de la Pdta. Delcy Rodríguez para la solicitud de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Designamos una comisión especial, para la celeridad de esta iniciativa y remitimos la carta al TSJ”, afirmó Jorge Rodríguez.

El llamado de Rodríguez y la celeridad a reformar la infame ley no dejaron de causar sorpresa pues era una acción impensada para los venezolanos en tiempos pasados del régimen cuando quien estaba a cargo era el dictador Nicolás Maduro.

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Jorge Rodríguez, además, destacó que la comunicación de su hermana establece que la reforma busca la “reconstrucción de la confianza” en la instituciones y que se considera de “carácter urgente”.

La jefe del régimen reconoció este martes que "se hizo un uso abusivo" de la ley contra el odio, instrumento que justificó decenas de detenciones contra opositores y que ahora será reformado en el marco del diálogo con la oposición.

En la última década decenas de dirigentes políticos, activistas, periodistas, manifestantes e incluso influencers fueron acusados de "instigación al odio" mediante este instrumento, que contempla penas de 10 a 20 años de prisión.

Delcy Rodríguez impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos, muchos de ellos condenados por esta ley.

La ONG Foro Penal alerta que aún permanecen 324 presos políticos tras las rejas.

"Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley", confesó Rodríguez durante un encuentro con productores de café en el estado Portuguesa (oeste).

Sin embargo, dijo que cree "en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor, en el relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir".

Más temprano pidió a la Asamblea Nacional reformar esta norma, como resultado del diálogo político auspiciado por Estados Unidos entre el gobierno y un sector de la oposición, representado por diputados electos en 2015.

La ley fue impulsada por la propia Delcy Rodríguez en 2017 cuando presidió la Asamblea Constituyente, una instancia que rigió como un "suprapoder" que anuló al Parlamento de 2015, de mayoría opositora.

La reforma busca "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la ley, según explica una carta enviada por la presidenta a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez.

El Parlamento creó horas más tarde una comisión para trabajar en la reforma, mientras oenegés exigen una derogación total de la ley.

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El director de la ONG Provea, Oscar Murillo, planteó "la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos", informó en X.

La ONG Human Right Watch recomendó la semana antepasada que esta y otras normas sean derogadas, al término de una visita a Venezuela por primera vez en casi 20 años.

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