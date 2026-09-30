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TSE de El Salvador convoca a elecciones en las que Bukele buscará extender su mandato hasta 2033

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Esta será primera elección después de la controvertida reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

El Tribunal Electoral de El Salvador anunció este miércoles la fecha para las próximas elecciones presidenciales en el país, la primera después de la controvertida reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

El tribunal convocó para el 28 de febrero los comicios en los que el presidente Nayib Bukele, además, buscará un tercer mandato.

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Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad por su guerra antipandillas que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que ha sido fuertemente criticada por algunos sectores.

La ofensiva se desarrolla bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha llevado a prisión a unas 93.000 personas.

Bukele, por su parte, rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos.

El Tribunal "asume su competencia con absoluta independencia", aseguró la presidenta del organismo, Roxana Soriano, durante el acto de convocatoria. Soriano fue elegida por el Congreso de mayoría oficialista.

Bukele, de 45 años, fue designado por su partido en julio para buscar un nuevo período que extendería su mandato hasta 2033.

Por el momento, los rivales del presidente en el tarjetón serán la exdiputada Mayteé Iraheta, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y al líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

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El mandatario podrá competir nuevamente después de que el Congreso abolió en 2025 el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una "muerte de la democracia".

En 2024 su reelección con 85% de los votos había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

La reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió también el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

6,5 millones de salvadoreños están habilitados para votar, de los cuales 15% viven en el extranjero, según el Tribunal.

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