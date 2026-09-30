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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Primer ministro de Reino Unido

Primer Ministro del Reino Unido señala al régimen de Irán por el complot terrorista en la base militar de RAF Fairford

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer Ministro, Andy Burnham-Foto: EFE
Primer Ministro, Andy Burnham-Foto: EFE
Andy Burnham sostuvo que las investigaciones de la inteligencia británica identifican nexos directos con Teherán tras las detenciones cerca de la instalación aérea.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, afirmó que existen “sólidos indicios” sobre la participación directa del régimen de Irán en la conspiración terrorista neutralizada cerca de la base aérea de RAF Fairford.

Las afirmaciones del jefe de Gobierno británico representan la primera acusación explícita de Londres contra el régimen de Teherán. Estas declaraciones respaldan las advertencias emitidas a inicio de semana por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la injerencia de un actor estatal extranjero.

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​Las declaraciones de Burnham se dieron durante una serie de intervenciones ante los medios británicos, tras concluir su participación en el congreso del Partido Laborista en Liverpool.

​El mandatario enfatizó que las unidades de inteligencia mantienen una investigación amplia y calificada de “compleja”. Asimismo, desestimó las negativas categóricas emitidas por la embajada iraní en la capital británica, la cual rechazó cualquier nexo con los hechos en el condado de Gloucestershire.

​“Existen indicios muy sólidos sobre la participación del régimen iraní en este complot. La investigación está en marcha, es compleja y muy seria, pero las autoridades tienen la situación bajo control total y no hay lugar para hablar de negligencias en la actuación policial”, afirmó el primer ministro en entrevista con la cadena BBC.

​El caso mantiene bajo reserva las diligencias desarrolladas por la Policía Antiterrorista británica, brigada que otorgó la libertad bajo fianza a cinco ciudadanos británicos de entre 22 y 25 años capturados en las cercanías del predio militar.

La decisión de excarcelar de forma provisional a los sospechosos quienes llevaban consigo recipientes con combustible pero no materiales explosivos de alto poder provocó un reclamo público del presidente Donald Trump. No obstante, el Ejecutivo de Londres desestimó las críticas para ratificar el rigor de los procedimientos judiciales locales.

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Tras confirmar el rastreo sobre las redes de apoyo locales del régimen iraní en suelo británico, el Gobierno de la isla incrementó los niveles de vigilancia en los complejos militares de uso compartido con Estados Unidos, a fin de blindar la seguridad transatlántica ante eventuales sabotajes de potencias adversarias.

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