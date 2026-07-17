Terremoto de magnitud 7,4 remece a Guatemala y se siente en El Salvador y sur de México
Un fuerte sismo frente a las costas de Guatemala remeció este viernes a la capital del país centroamericano y se sintió también en el vecino El Salvador y en el sur de México, según autoridades y testigos de Reuters.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.
Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.
En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.
En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió "largo y fuerte", dijo otro testigo.
También se percibió en estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ni heridos.
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto.
Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.