Terremoto de magnitud 7,4 remece a Guatemala y se siente en El Salvador y sur de México

Un fuerte sismo frente a las costas de Guatemala remeció este viernes a la capital del país centroamericano y se sintió también en el vecino El Salvador y en el sur de México, según autoridades y testigos de Reuters.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.

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Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.

En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió "largo y fuerte", dijo otro testigo.

También se percibió en estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ni heridos.

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El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.