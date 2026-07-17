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Viernes, 17 de julio de 2026
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Mundial 2026

Joya del Mundial fue confirmado como nuevo fichaje del Aston Villa por una millonaria cifra

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
El volante ofensivo de 20 años llega tras una impresionante actuación en el Mundial, donde marcó tres goles y dio dos asistencias en cuatro partidos, antes de sufrir una lesión.

Una de las grandes figuras del Mundial 2026 fue confirmada este viernes como nuevo fichaje del Aston Villa de Inglaterra.

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El Aston Villa inglés anunció este viernes el fichaje de Johan Manzambi, estrella de la selección suiza en el Mundial, procedente del club alemán Friburgo, por una cifra récord para el club que supera ligeramente los 67 millones de dólares.

El volante ofensivo de 20 años llega tras una impresionante actuación en el Mundial, donde marcó tres goles y dio dos asistencias en cuatro partidos, antes de sufrir una lesión.

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Suiza alcanzó los cuartos de final del Mundial antes de caer ante Argentina, finalista de la Copa.

Manzambi también tuvo un papel clave en la trayectoria del Friburgo hasta la final de la Europa League, donde el equipo fue derrotado justamente por el Aston Villa.

El joven jugador, que también estaba en la carpeta del Newcastle, fue nombrado mejor jugador joven de la temporada en la Europa League y es el primer fichaje de los Villanos.

"Estoy muy, muy feliz y entusiasmado por jugar en este club", declaró Manzambi a los medios oficiales de la entidad.

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"Es un club muy grande en Inglaterra y juega la Champions League. Ya me he enfrentado al Aston Villa y, para mí, era la opción perfecta".

El equipo inglés está cerca de firmar al mediocampista Joao Gomez, mientras el entrenador español Unai Emery necesita reforzar el centro del campo tras la venta a Youri Tielemans al Manchester United.

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