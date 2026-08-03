NTN24
Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
Ucrania

Al menos siete muertos deja la explosión de un dron ucraniano en playa del mar Negro: así la captaron las cámaras

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Soldados ucranianos
Soldados ucranianos - Foto: EFE
Los hechos ocurrieron en un balneario de la región rusa de Krasnodar. Moscú responsabilizó a Ucrania, mientras el origen y el objetivo del dron siguen bajo investigación.

Al menos siete personas murieron, entre las que se encuentran: tres menores de edad, además de haber cerca de 40 heridos después de que un dron explotase en una concurrida playa de la región rusa de Krasnodar , a orillas del mar Negro.

o

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades locales, de los lesionados, 17 están hospitalizados, pero las cifras podrían variar a medida que continúen las labores de atención y verificación.

El incidente ocurrió en una zona cercana a la localidad turística de Arkhipo-Osipovka, uno de los destinos que son más concurridos por los rusos en la temporada de verano.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la BBC dejan ver como a un dron descendiendo a gran velocidad antes de impactar contra un acantilado , lo que creó una gran explosión muy cerca de decenas de bañistas que estaban en la playa y dentro del agua.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, anunció que el ataque fue dirigido de forma deliberada contra civiles y le echó la culpa a Ucrania por lo sucedido. No obstante, por ahora, las autoridades ucranianas aún no se pronuncian acerca del hecho y continúan con su postura de negar ataques de forma intencional contra la población civil.

Las circunstancias del impacto aún continúan sin ser claras. Según informó la BBC, algunos canales ucranianos de Telegram afirman que el dron perdió el rumbo luego de que sistemas de guerra electrónicos interfirieran su señal.

o

En contraste, testigos citados por medios rusos han afirmado que escucharon disparos similares a los de ametralladoras segundos antes del impacto y explosión, lo que da pie a la hipótesis de que las defensas antiaéreas trataron de derribar la aeronave.

"Todo pasó delante de mis hijos. Mi hijo está sufriendo una crisis nerviosa", relató un testigo a medios rusos tras el ataque, a la vez que otros bañistas aseguraron que no se activaron sirenas de alerta antes de la explosión.

El ataque llega en medio de un aumento de las operaciones con drones entre Rusia y Ucrania. En los últimos meses, Kiev ha fortaleció los ataques de largo alcance en contra de instalaciones que se encuentran en territorio ruso argumentando que muchos de sus objetivos tienen uso militar. Moscú continúa lanzando bombardeos a ciudades ucranianas, una dinámica que sigue con el conflicto con un alto costo para la población civil de ambos países.

Mientras siguen las investigaciones para establecer el objetivo del dron y las circunstancias exactas del impacto, las autoridades rusas siguen con el balance de víctimas de forma preliminar y no descartan que el número de fallecidos o heridos pueda cambiar en las próximas horas.

Temas relacionados:

Ucrania

Rusia

Drones

Internacional

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Los presos políticos están incluidos en los diálogos entre el régimen y la oposición venezolana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Implosión de torre de la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi afectó gravemente otro edificio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Advertencia del CENTCOM a los buques que navegan el estrecho de Ormuz - Foto: AFP/Canva
CENTCOM

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio habla sobre elecciones en Venezuela: "En algún momento tiene que haber una transición"

Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Más de Actualidad

Ver más
Estadio Nueva York/ Nueva Jersey - Foto AFP
Clima

Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial?

Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Duro relato de madre que pide al régimen que el cuerpo de su hijo sea recuperado de edificio implosionado

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estadio Nueva York/ Nueva Jersey - Foto AFP
Clima

Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial?

Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Duro relato de madre que pide al régimen que el cuerpo de su hijo sea recuperado de edificio implosionado

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

James Rodríguez de la selección Colombia-Foto: EFE
Fútbol

Susto en el aire: reportan emergencia en vuelo en el que viajaba el futbolista James Rodriguez

Centro comercial afectado por el terremoto en Japón | Foto: EFE
Japón

Autoridades en Japón anunciaron el fin de las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas en centro comercial destruido por el terremoto

La península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - AFP
estrecho de Ormuz

Reportan que un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz

Aurora Boreal | Foto: NASA.gov
Astronomía

Captan desde el espacio majestuoso fenómeno en la Tierra: el video compartido por una astronauta es imperdible

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023