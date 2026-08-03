Al menos siete muertos deja la explosión de un dron ucraniano en playa del mar Negro: así la captaron las cámaras

Al menos siete personas murieron, entre las que se encuentran: tres menores de edad, además de haber cerca de 40 heridos después de que un dron explotase en una concurrida playa de la región rusa de Krasnodar , a orillas del mar Negro.

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De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades locales, de los lesionados, 17 están hospitalizados, pero las cifras podrían variar a medida que continúen las labores de atención y verificación.

El incidente ocurrió en una zona cercana a la localidad turística de Arkhipo-Osipovka, uno de los destinos que son más concurridos por los rusos en la temporada de verano.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la BBC dejan ver como a un dron descendiendo a gran velocidad antes de impactar contra un acantilado , lo que creó una gran explosión muy cerca de decenas de bañistas que estaban en la playa y dentro del agua.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, anunció que el ataque fue dirigido de forma deliberada contra civiles y le echó la culpa a Ucrania por lo sucedido. No obstante, por ahora, las autoridades ucranianas aún no se pronuncian acerca del hecho y continúan con su postura de negar ataques de forma intencional contra la población civil.

Las circunstancias del impacto aún continúan sin ser claras. Según informó la BBC, algunos canales ucranianos de Telegram afirman que el dron perdió el rumbo luego de que sistemas de guerra electrónicos interfirieran su señal.

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En contraste, testigos citados por medios rusos han afirmado que escucharon disparos similares a los de ametralladoras segundos antes del impacto y explosión, lo que da pie a la hipótesis de que las defensas antiaéreas trataron de derribar la aeronave.

"Todo pasó delante de mis hijos. Mi hijo está sufriendo una crisis nerviosa", relató un testigo a medios rusos tras el ataque, a la vez que otros bañistas aseguraron que no se activaron sirenas de alerta antes de la explosión.

El ataque llega en medio de un aumento de las operaciones con drones entre Rusia y Ucrania. En los últimos meses, Kiev ha fortaleció los ataques de largo alcance en contra de instalaciones que se encuentran en territorio ruso argumentando que muchos de sus objetivos tienen uso militar. Moscú continúa lanzando bombardeos a ciudades ucranianas, una dinámica que sigue con el conflicto con un alto costo para la población civil de ambos países.

Mientras siguen las investigaciones para establecer el objetivo del dron y las circunstancias exactas del impacto, las autoridades rusas siguen con el balance de víctimas de forma preliminar y no descartan que el número de fallecidos o heridos pueda cambiar en las próximas horas.