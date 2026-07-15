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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Venezuela

Asamblea Nacional afín al régimen habla de construir viviendas tras terremotos y genera indignación entre los venezolanos

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Asamblea Nacional del régimen venezolano - EFE
Asamblea Nacional del régimen venezolano - EFE
La Guaira sigue siendo una de las zonas más afectadas por los sismos, con cientos de edificaciones colapsadas y miles de personas desplazadas.

La Asamblea Nacional afín al régimen de Venezuela aprobó en primera instancia una reforma a “la Ley en contra a la Estafa Inmobiliaria” con la que dice que se construirán viviendas y desató fuertes críticas.

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Uno de los cambios propuestos es el de la eliminación del esquema de precios fijos para los inmuebles y la flexibilización del plazo máximo de 24 meses que contemplaba la legislación del régimen para la entrega de dichas obras.

Estas decisiones ya han generado distintos puntos de vista de usuarios en redes ya que algunas personas consideran la medida están bien porque los controles de precios acabaron con la construcción y flexibilizar la ley puede ayudar.

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Así como también hay preocupación, ya que la eliminación de los precios regulados podría encarecer aun más las viviendas y hacerlas inaccesibles para una gran parte de la población. Por otro lado, se cuestiona que la reforma llegue en este momento cuando el problema de la vivienda venia de hace años.

La Guaira sigue siendo una de las zonas más afectadas por los sismos, con cientos de edificaciones colapsadas y miles de personas desplazadas, esto mientras continúan las labores de atención humanitaria y los planes para la recuperación de la infraestructura habitacional.

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