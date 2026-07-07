NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Selección Colombia

"Es un día triste, esta selección estaba para mejores cosas; es inexplicable": futbolistas colombianos tras quedar eliminados del Mundial

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a Argentina liderada por Lionel Messi el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

o

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

o

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

Tras el partido, varios jugadores colombianos se pronunciaron sobre la eliminación. El delantero Luis Javier Suárez dijo al respecto: "Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas. Esperemos que esto sea un punto de inflexión".

Otro en declarar fue Jhon Arias, quien expresó: "Esperemos que sea un cambio... porque ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas y no llegar hasta el último día. Es inexplicable; infelizmente, nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor".

o

"Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores... Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte. No nos ahorramos nada", dijo a su turno el lateral Daniel Muñoz.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial

Fútbol

Partido

Selección de Suiza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Entrenador del República del Congo, Sébastien Desabre | Foto: EFE
Selección Colombia

Técnico de RD Congo calienta la previa y le hace dura advertencia a Colombia: "el papel de ser el retador nos va muy bien"

Jugadores de la selección de Inglaterra / Periodista deportivo venezolano - Fotos: EFE / X
Mundial

Reportero con discapacidad le pidió a buena parte del plantel de Inglaterra que enviara un mensaje a Venezuela en medio de la tragedia: solo Bellingham dedicó unas palabras

Entrenador de Portugal, Roberto Martínez | Foto: EFE
Selección de Portugal

Entrenador de Portugal elogia a la selección Colombia y asegura que Miami será testigo de "un gran partido"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Entrenador del República del Congo, Sébastien Desabre | Foto: EFE
Selección Colombia

Técnico de RD Congo calienta la previa y le hace dura advertencia a Colombia: "el papel de ser el retador nos va muy bien"

Aficionados mundialistas en Houston - Foto AFP
Mundial 2026

Advierten que influenciadores con visa de turista no podrán beneficiarse económicamente del contenido que generen durante el Mundial en EE. UU. y podrían ser deportados

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano y Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Jugadores de la selección de Inglaterra / Periodista deportivo venezolano - Fotos: EFE / X
Mundial

Reportero con discapacidad le pidió a buena parte del plantel de Inglaterra que enviara un mensaje a Venezuela en medio de la tragedia: solo Bellingham dedicó unas palabras

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

Delcy Rodríguez decreta estado de emergencia en Venezuela - Foto: X
Terremoto

Delcy Rodríguez ofrece balance del fuerte terremoto registrado en Venezuela: "Estamos declarando el estado de emergencia"

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba sufre un nuevo apagón: es el tercer corte eléctrico general en lo que va del 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre