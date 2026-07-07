"Es un día triste, esta selección estaba para mejores cosas; es inexplicable": futbolistas colombianos tras quedar eliminados del Mundial

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

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Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

Tras el partido, varios jugadores colombianos se pronunciaron sobre la eliminación. El delantero Luis Javier Suárez dijo al respecto: "Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas. Esperemos que esto sea un punto de inflexión".

Otro en declarar fue Jhon Arias, quien expresó: "Esperemos que sea un cambio... porque ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas y no llegar hasta el último día. Es inexplicable; infelizmente, nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor".

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"Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores... Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte. No nos ahorramos nada", dijo a su turno el lateral Daniel Muñoz.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.