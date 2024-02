“Al paso que vamos, van a ser en marzo”: Diosdado Cabello sobre la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela

Este jueves se conoció que las elecciones presidenciales en Venezuela podrían adelantarse, así lo informó el segundo frente al chavismo, Diosdado Cabello, esto en contradicción a lo acordado den Barbados, en donde se estableció que los comicios serían en el segundo semestre del 2024.

El número dos del chavismo insistió en la posibilidad de que las elecciones presidenciales de 2024 se adelanten para el mes de marzo, señalando que “al paso que vamos, las elecciones van a ser en marzo. Yo lo dije la semana pasada jugando, jugando, pero al paso que vamos”.

Ante esto, Luis Lander, director del observatorio Electoral Venezolano, explicó que las palabras de Cabello son “una manifestación de la disposición de violar el acuerdo de Barbados el año pasado entre el Ejecutivo venezolano y la representación de la Plataforma Unitaria”.

“En ese acuerdo, uno de los puntos, donde hay varias condiciones electorales que se comprometen a cumplir, y la primera de esas condiciones es que las elecciones se realizarán en el segundo semestre de este año”, añadió.

Sin embargo, expertos en materia electoral señalan que no habría técnicas o legales para que se adelanten los comicios, pero lo que sí se vería afectado serían las condiciones democráticas y las garantías electorales, pues no darían los plazos para hacer una extensa inscripción en el registro electoral de nuevos votantes y de migrantes.

El exrector del CNE, Vicente Díaz, señaló que “Sí hay restricciones en materia de derecho político, de derechos humanos, de garantías electorales y los acuerdos que se han firmado”.

Sobre la inhabilitación de María Corina Machado, el segundo del chavismo señaló que “alguien que pidió sanciones contra su país, lo lógico es que no pueda ejercer ningún cargo en su país, lo legal”.

Esta sería la tercera vez que un funcionario del régimen venezolano se refiere a la fecha de las elecciones presidenciales en lo que va de la semana, el primero en hacerlo fue Jorge Rodríguez quien llamó a los sectores del país para crear un cronograma electoral.

El segundo frente al chavismo, Diosdado Cabello, también se refirió este jueves a la advertencia del Gobierno de Estados Unidos, en la que otorga un plazo hasta abril de este año para que el régimen cumpla los acuerdos firmados en Barbados, antes de reimponer las sanciones.

De manera tajante, Cabello amenazó con ir en contra de dirigentes venezolanos a quienes tildan de traidores de la patria y lacayos.

"Ahora los gringos nos dieron un plazo hasta el 18 de abril. Yo creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí, porque Estados Unidos, yo lo voy a repetir una y mil veces: EE. UU. o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela y nosotros vamos contra sus lacayos aquí. No me importa lo que digan, a estas alturas ya no nos importa porque estos son traidores a la patria", expresó durante su programa Con El Mazo Dando.

Luego de asomar que las elecciones presidenciales pudieran realizarse en el mes de marzo, el dirigente del Psuv, insistió en que el chavismo está preparado para medirse, al tiempo que aseveró que en la militancia opositora hay discordia, pues a su juicio buscan ponerse de acuerdo en elegir a un candidato alterno a Machado.