ICE rompe el silencio sobre deportación de Rafael Quero Silva, exmilitar acusado de tortura durante la dictadura de Maduro

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se pronunció por primera vez de manera oficial sobre la deportación del excomandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael José Quero Silva, señalado de torturar a la disidencia venezolana.

Este cuestionado militar de la dictadura fue expulsado el 19 de agosto hacia Venezuela, en cumplimiento de una orden de deportación emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

Aunque NTN24 pudo confirmar los detalles de su deportación el mes pasado y tuvo acceso a una fotografía en donde, en medio de una audiencia, se le pudo ver de perfil, no había recibido comunicación oficial de ICE.

Ahora, el organismo se pronunció en redes sociales y emitió un comunicado con detalles de la operación de deportación de quien calificó como "violador de derechos humanos":

"ICE removió a Rafael José Quero Silva, un violador de derechos humanos que participó en la tortura de disidentes políticos durante el régimen de Maduro, a Venezuela", señaló.

Y explicó que "Quero Silva sirvió como coronel en la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela al mando del 47.º Destacamento en la ciudad de Barquisimeto. Informes muestran que en 2013, Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos".

Asimismo, detalló que, mientras estuvo bajo la custodia del 47.º Destacamento de Quero Silva, "el régimen utilizó descargas eléctricas, golpizas severas con porras y botellas de agua congelada, amenazas de violación y otros abusos físicos, psicológicos y sexuales para torturar a los disidentes".

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Finalmente, ICE confirmó que Quero Silva ingresó a Estados Unidos en 2016 en el Aeropuerto Internacional de Miami, "pero no salió de acuerdo con los términos de su admisión".

Es de recordar que en 2014 en Venezuela iniciaron una serie de protestas contra el régimen de Maduro debido a los altos niveles de violencia, inflación y escasez crónica de bienes y servicios básicos.

Para neutralizar estas manifestaciones, militares como Quero Silva actuaron en pro de la dictadura, perpetrando crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha son motivo de investigación internacional.