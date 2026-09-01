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Martes, 01 de septiembre de 2026
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OMS

Ante el deterioro de los servicios sanitarios, la OMS lidera la alerta por el riesgo inminente de epidemias en la Franja de Gaza

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
crisis sanitaria a Gaza-Foto: EFE
crisis sanitaria a Gaza-Foto: EFE
El análisis de 6.500 muestras reveló que el 20% del agua consumida está contaminada, duplicando los casos entre marzo y agosto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el inminente brote de epidemias en la Franja de Gaza debido al colapso de los sistemas de saneamiento, la contaminación de las fuentes hídricas y las precarias condiciones de hacinamiento en la que habita la población.

De acuerdo con un análisis realizado a más de 6.500 muestras de agua distribuidas en camiones cisterna, los niveles de contaminación alcanzaron el 20 %, situando que coincide con un repunte en las enfermedades gastrointestinales y la falta de acceso a infraestructura de agua potable.

"No creo que sea necesario ser un experto en salud pública o un epidemiólogo para entender lo que se avecina. Resulta inaceptable que la mayoría de la gente siga dependiendo de camiones cisterna para sobrevivir", alertó la representante de la OMS en Palestina, Reinhilde Van De Weerdt.

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La entidad internacional detalló los factores críticos que agravan la crisis humanitaria en el territorio, la proximidad de las lluvias amenaza con anegar los campos de tiendas de campaña, mezclando basura, además de favorecer la proliferación de mosquitos por agua estancada.

Los registros de diarrea aguda se elevaron significativamente al pasar de 27.000 casos en marzo a 48.000 en agosto, evidenciado el impacto directo del agua no potable.

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La OMS denunció que no se permite la entrada de suministros de laboratorio para identificar patógenos en circulación, así como la falta de material protésico y de rehabilitación que requiere más de 6.600 personas con amputaciones o lesiones severas.

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