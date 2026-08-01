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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Estados Unidos e Irán

Estados Unidos insta a sus ciudadanos en Medio Oriente para que consideren marcharse ante una posible escalada "imprevista" con Irán

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada estadounidense - Foto EFE
Embajada estadounidense - Foto EFE
La advertencia se da en medio de la escalada de tensiones entre Teherán y Washington luego de que Estados Unidos reanudo los ataques contra el régimen iraní.

Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos en Medio Oriente consideren la posibilidad de "marcharse" o estar preparados ante una posible escalada debido al conflicto con Irán.

La embajada de Estados Unidos en Israel y Jordania emitió un comunicado en el que advirtió a los ciudadanos norteramericanos de mantenerse alerta y estar preparados en dado caso de que se presente una escalada imprevista.

La embajada aseguró que los ciudadanos norteamericanos que están actualmente en Medio Oriente "deben extremar las precauciones y mantenerse alerta, y estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes".

"Algunas aerolíneas de la región han pospuesto la reanudación de sus vuelos; otras han cancelado algunas rutas. Los norteamericanos en la región deberían considerar la posibilidad de marcharse o estar preparados para hacerlo en caso de que la situación se agreve", añade el texto.

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En el escrito también se le recomienda a los norteamericanos que están fuera de Medio Oriente reconsiderar "seriamente sus viajes a la región o a través de ella".

Esto porque las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos fuera de Medio Oriente han sido blanco de ataques por parte del régimen de Irán y sus aliados.

"La situación en Oriente Medio sigue siendo inestable. El régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso ni provocaciones, así como de extender los ataques a zonas que antes no habían sido objetivo de sus ataques (como Egipto)", puntualizó la embajada.

La advertencia se da en medio de la escalada de tensiones entre Teherán y Washington luego de que Estados Unidos reanudo los ataques contra el régimen iraní.

Como represalia del bombardeo contra sus bases militares en Jordania, Estados Unidos reanudo su ofensiva contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidos centros demando, instalaciones de misiles y drones y puestos de mando y defensa costera en una acción que duró 2 horas, según el CENTCOM.

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