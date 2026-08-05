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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Canciller de Israel asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia: se espera la reanudación de relaciones diplomáticas

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gideon Saar, canciller de Israel - Foto: EFE
Gideon Saar, canciller de Israel - Foto: EFE
El viernes, el funcionario israelí llegará a Colombia para representar a su país en la toma de posesión de De la Espriella, quien prometió restablecer de forma inmediata las relaciones con el Estado hebreo.

El canciller israelí, Gideon Saar, partió este miércoles a un viaje a Ecuador y Colombia, donde asistirá a la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, en una muestra del acercamiento a una región con cada vez más gobiernos de derecha.

Saar es el primer ministro de Exteriores israelí en visitar en 44 años territorio ecuatoriano, aseguró su oficina en un comunicado. Allí tiene prevista una reunión con el mandatario Daniel Noboa y la firma de instrumentos bilaterales, informó por su parte Quito.

El viernes, llegará a Colombia para representar a su país en la toma de posesión de De la Espriella, quien prometió restablecer de forma inmediata las relaciones con el Estado hebreo.

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Esto marca un cambio importante respecto al presidente colombiano saliente, el izquierdista Gustavo Petro, quien rompió los lazos diplomáticos con Israel por su campaña en la Franja de Gaza.

"Mediante esfuerzos diplomáticos decididos y sistemáticos, hemos logrado fortalecer y renovar las relaciones de Israel con muchos países de América Latina", destacó Saar en el comunicado.

De la Espriella, un estrecho partidario de Donald Trump, ha dicho además que trasladará la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, un paso ya dado por Estados Unidos y un número limitado de naciones más pequeñas.

Israel considera Jerusalén su capital eterna e indivisible, un estatuto que no es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional debido a las reivindicaciones palestinas sobre la ciudad.

El presidente argentino, Javier Milei, es otro firme defensor de Israel y también ha prometido trasladar la embajada de su país a Jerusalén.

Sin embargo, el cambio aún no se ha concretado, al parecer debido a un desacuerdo sobre los planes de una empresa israelí de perforar en las islas Malvinas bajo administración británica, que Argentina reclama.

Como muestra de este acercamiento, Saar también habló recientemente con la nueva presidente de Perú, la conservadora Keiko Fujimori.

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Estos avances de Israel en América Latina contrastan con las críticas intensas en gran parte del mundo, incluso en importantes naciones europeas, por la guerra en Gaza lanzada en respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

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