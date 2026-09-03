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Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de la Espriella inicia el desmonte del Ministerio de Igualdad: "Un ministerio para el derroche de los impuestos de los colombianos"

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó el desmonte del Ministerio de Igualdad - EFE y redes
Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó el desmonte del Ministerio de Igualdad - EFE y redes
El Gobierno aseguró que fueron revisados más de 60 contratos por cerca de 469.000 millones de pesos y que ya se radicaron 13 denuncias.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inició el desmonte de cinco de los ocho pisos que tenía arrendados el Ministerio de Igualdad y Equidad, en medio del proceso de liquidación de esta entidad. De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión permitirá generar un ahorro de más de 2.000 millones de pesos al año en recursos destinados al pago de arriendos.

La información fue divulgada este jueves, 3 de septiembre, a través de las redes sociales del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, donde se aseguró que la medida busca poner fin a gastos que, según la actual administración, no eran necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Se acabó el derroche: pisos vacíos y oficinas abandonadas pagadas por los colombianos”, señaló la cartera en la publicación, en la que, además, afirmó que, por orden del presidente De La Espriella, comenzó el desmonte de los espacios arrendados que no prestaban ningún servicio.

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El Gobierno sostuvo que los recursos ahorrados con esta decisión serán destinados a otras necesidades.

Asimismo, el anuncio sobre los arriendos se conoce en medio de una revisión más amplia de la contratación del Ministerio de Igualdad.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, informó que durante los primeros diez días del proceso de liquidación fueron revisados más de 60 contratos que, según el Ejecutivo, fueron suscritos durante la etapa final de funcionamiento de la entidad y que, en conjunto, tendrían un valor cercano a los 469.000 millones de pesos.

De acuerdo con Soto, uno de los hallazgos corresponde a la concentración de más de 171.000 millones de pesos en contratos de una sola empresa. El funcionario aseguró, además, que durante el año anterior la ejecución de la inversión habría sido de apenas 5 %. Estos señalamientos hacen parte de la revisión adelantada por el Gobierno y deberán ser determinados por las autoridades competentes.

Como consecuencia de esas revisiones, el Ejecutivo informó que fueron radicadas 13 denuncias por presuntas irregularidades: seis de carácter penal, cinco disciplinarias y dos fiscales.

Del mismo modo, el Gobierno informó la supresión de los cinco viceministerios de la entidad, medida que representaría un ahorro anual de 1.500 millones de pesos, y anunció la eliminación de más de 40 cargos directivos, con un ahorro estimado de 12.000 millones de pesos al año.

¿Por qué se está liquidando el Ministerio de Igualdad?

El cierre de la entidad tiene como antecedente una decisión de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-161 de 2024, el alto tribunal declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, al determinar que durante su trámite legislativo no se cumplió adecuadamente con el análisis de impacto fiscal exigido por la ley.

Sin embargo, la Corte decidió diferir los efectos de esa decisión durante dos legislaturas para evitar una desarticulación institucional que pudiera afectar las políticas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Ese plazo terminó con la legislatura 2025-2026.

Posteriormente, mediante el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, se ordenó formalmente la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y se estableció que la entidad pasaría a denominarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación. El proceso de cierre tiene un plazo inicial de un año.

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En agosto, además, el Gobierno designó a John Milton Rodríguez González como liquidador de la entidad, en reemplazo del anterior encargado. El decreto establece que tendrá a su cargo adelantar el proceso de cierre conforme a las normas que regulan la liquidación de entidades públicas.

El desmonte de los cinco pisos arrendados se suma a las demás medidas adoptadas por la administración de Abelardo de la Espriella para reducir la estructura y los gastos asociados al Ministerio de Igualdad, mientras avanza su liquidación definitiva.

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