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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Policía de Colombia

Así fue el nuevo ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en el Chocó: esto se sabe

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque a estación de policía en Novita, Chocó - Captura de pantalla de redes
Ataque a estación de policía en Novita, Chocó - Captura de pantalla de redes
Según el reporte de habitantes del municipio, el ataque comenzó a las 10:00 de la mañana.

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la mañana de este miércoles 30 de septiembre. Esta vez, con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil, atacaron una estación de Policía en Nóvita, Chocó.

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Según el reporte de habitantes del municipio, el ataque comenzó a las 10:00 de la mañana. El objetivo claro fue la estación de Policía, pero vecinos del sector tuvieron que resguardarse ante los ataques.

Asimismo, en videos difundidos en redes sociales se escuchan detonaciones de explosivos y ráfagas de fusil. Los primeros reportes indican que el ELN sería el responsable del hostigamiento.

Según información difundida por las autoridades, fueron seis las granadas lanzadas contra la estación de Policía del municipio, confirmó el comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edwin Uriel Cárdenas León.

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Del mismo modo, el coronel detalló que, en el momento del ataque, una tropa del Batallón Julio Londoño del Ejército se encontraba en la zona, por lo que reaccionaron contra los atacantes.

Por ahora, no hay reportes de personas heridas ni lesionadas después de este ataque, que es el segundo en menos de 24 horas contra la fuerza pública en el Chocó. El hostigamiento anterior se registró en el municipio de Condoto este martes 29 de septiembre.

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