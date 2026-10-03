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Sábado, 03 de octubre de 2026
Sábado, 03 de octubre de 2026
Violencia en México
Programa: Mesa de periodistas

¿Se ha apoderado la violencia de México? Actos de la Independencia fueron suspendidos

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
En diferentes ciudades del territorio mexicano se tuvieron que suspender las celebraciones de la Independencia debido a los actos de violencia que se tomaron el país. Sobre esta situación y la falta de seguridad en México, el programa Mesa de Periodistas analizó este tema con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Adrián López, director del periódico Noroeste.

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