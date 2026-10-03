¿Se ha apoderado la violencia de México? Actos de la Independencia fueron suspendidos

En diferentes ciudades del territorio mexicano se tuvieron que suspender las celebraciones de la Independencia debido a los actos de violencia que se tomaron el país. Sobre esta situación y la falta de seguridad en México, el programa Mesa de Periodistas analizó este tema con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Adrián López, director del periódico Noroeste.