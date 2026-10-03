Violencia en México
Programa: Mesa de periodistas
¿Se ha apoderado la violencia de México? Actos de la Independencia fueron suspendidos
En diferentes ciudades del territorio mexicano se tuvieron que suspender las celebraciones de la Independencia debido a los actos de violencia que se tomaron el país. Sobre esta situación y la falta de seguridad en México, el programa Mesa de Periodistas analizó este tema con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Adrián López, director del periódico Noroeste.