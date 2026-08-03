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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Trump afirma que el régimen de Irán debe escoger entre un "acuerdo" o la "rendición total"

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Trump había asegurado que las conversaciones con el régimen se reanudarían este lunes, luego de tomar la decisión de cancelar un “ataque masivo” inminente con el objetivo de dar paso a una salida negociada al conflicto de Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes a Irán que debe escoger entre un "acuerdo" o la "rendición total", después de que Teherán negara que esté negociando con Estados Unidos.

"Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total", advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump había asegurado que las conversaciones con el régimen se reanudarían este lunes, luego de tomar la decisión de cancelar un “ataque masivo” inminente con el objetivo de dar paso a una salida negociada al conflicto de Oriente Medio.

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del avión presidencial, previo a su aterrizaje en la Base Conjunta Andrews cerca de Washington, tras pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

Según reveló Trump la decisión de frenar la respuesta militar la cual llegó a calificar como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial” respondió a solicitudes directas de los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a gestiones del propio régimen de Irán.

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“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización del Irán”.o

Sin embargo, El régimen de Irán desmintió que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para poner fin a la guerra, que entra en su sexto mes.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo. Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

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