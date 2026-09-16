AN 2015 aborda con el cardenal Baltazar Porras la crisis social y situación de presos políticos en Venezuela previo al segundo ciclo de conversaciones con el régimen

La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, sostuvo una reunión con el cardenal Baltazar Porras.

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La finalidad de dicho encuentro fue abordar las principales necesidades sociales de Venezuela y plantear que estos temas sean incluidos como prioridades en la segunda etapa del proceso de diálogo.

Los representantes conversaron con Porras sobre el deterioro de las condiciones económicas, las dificultades con los servicios públicos y la situación de las personas detenidas por razones políticas.

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Es de recordar que a mediados de agosto, los cardenales venezolanos Baltazar Porras y Diego Padrón, junto con el arzobispo Ramón Pérez, expresaron su respaldo al diálogo entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional de 2015.

Los líderes católicos ofrecieron acompañar y hacer seguimiento al proceso como un servicio cívico y espiritual enfocado en la democracia y los derechos sociales.

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Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.