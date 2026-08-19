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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, pide revocar permiso de Petro para salir de Colombia por denuncia presentada ante la Cámara

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Angie Rodríguez denunció a Gustavo Petro - EFE
Angie Rodríguez denunció a Gustavo Petro - EFE
La solicitud fue presentada por el apoderado de Rodríguez y argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.

El abogado de la exdirectora del DAPRE y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, revocar la autorización que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país.

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Manuel Vicente Villanueva, quien es el apoderado de Rodríguez, argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionada con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.

Según el documento presentado, la denuncia contra Petro menciona presuntas conductas relacionadas con peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

La Dra. ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, en el ejercicio de sus funciones como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y exdirectora del Fondo de Adaptación, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades competentes graves irregularidades, presiones indebidas y conductas punibles ocurridas al interior de la Casa de Nariño”, se lee en la solicitud.

Asimismo, el abogado afirma que entre los hechos denunciados estarían presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, según señala, estaban destinados a inversión social.

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Cabe resaltar que la solicitud también hace referencia a supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como a señalamientos, amenazas y otros hechos que, de acuerdo con el abogado, habrían afectado a Angie Rodríguez.

Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”, se afirmó en la solicitud.

Finalmente, en el documento, la defensa asegura que la exfuncionaria habría recibido llamadas intimidatorias y amenazas contra su vida, circunstancias que utiliza como parte de los argumentos para pedir al presidente del Senado que revoque el permiso concedido al expresidente Petro para viajar fuera de Colombia.

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