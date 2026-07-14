OMS inicia histórico ensayo clínico con antiviral oral para frenar la variante Bundibugyo en el Congo

La Organización Mundial de la Salud aprobó el primer ensayo clínico de un medicamento antiviral oral para prevenir el ébola en personas expuestas. Este ensayo se realizará de emergencia en la República Democrática del Congo, que actualmente enfrenta una epidemia de ébola.

Detalles del Ensayo EBO-PEP

El ensayo EBO-PEP busca determinar si el medicamento obeldesivir puede prevenir el desarrollo del ébola en personas expuestas. El medicamento, desarrollado por Gilead Sciences, ha demostrado ser efectivo contra varios virus de la familia de los filovirus.

Cómo Funciona el Ensayo

Se busca reclutar a cerca de 1.000 voluntarios mayores de 12 años.

Los participantes deben haber tenido contacto directo con un caso positivo en los últimos cinco días y no mostrar síntomas de contagio.

Declaración del Director General de la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su esperanza en que este tratamiento sea eficaz en personas de alto riesgo tras la exposición. Si es así, podría ser un avance importante en la prevención de la enfermedad.

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El ensayo EBO-PEP para personas expuestas que no presentan síntomas se suma al ensayo clínico PARTNERS, iniciado en julio. Este último busca evaluar opciones de tratamiento, como la combinación de “remdesivir” y el anticuerpo monoclonal “MBP134”, en pacientes hospitalizados con diagnóstico positivo.

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Con estos esfuerzos científicos en marcha, la comunidad internacional intenta evitar una posible crisis sanitaria global y encontrar una herramienta efectiva para combatir una de las variantes del ébola más difíciles de tratar.

Se busca combatir esta variante del ébola que ha sido muy destructiva y difícil de controlar.

La comunidad científica trabaja en encontrar soluciones efectivas para esta enfermedad.