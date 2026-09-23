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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Roma

Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador: esto es lo que se sabe

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Coliseo Romano en Italia - Foto: EFE
Coliseo Romano en Italia - Foto: EFE
La víctima habría muerto tras caer desde gran altura mientras trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

El Coliseo de Roma, uno de los principales destinos turísticos de Italia, cerró este miércoles sus puertas tras la muerte de un trabajador en su interior durante la noche, informó el Ministerio de Cultura.

La primera ministra Giorgia Meloni dijo estar "profundamente conmocionada y entristecida por la noticia de la trágica muerte de Andrea Moretti, un trabajador cualificado que perdió la vida anoche tras un accidente en el Coliseo".

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también se pronunció sobre la trágica situación y señaló que “no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo”.

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Moretti, de 22 años, habría muerto tras caer desde gran altura mientras trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

"Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo", declaró Meloni en un comunicado.

Según el Ministerio de Cultura, el accidente ocurrió en el segundo nivel del edificio histórico.

Ante la situación, la Fiscalía de Roma abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y determinar si se cumplieron las normas de seguridad laboral.

El Coliseo, el mayor anfiteatro del mundo, fue construido en el siglo I y se utilizaba para acoger espectáculos como cacerías de animales y combates de gladiadores. Tenía capacidad para unos 50.000 espectadores. El monumento recibe hasta 20.000 visitantes al día en los periodos de mayor afluencia.

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