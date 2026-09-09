Anuncio de Rubio sobre 'Los Tiguerones' busca acelerar "los mecanismos institucionales de intervención": Francisco Jiménez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció desde Quito la designación de Los Tiguerones como organización terrorista, sumándose a otras bandas criminales ecuatorianas previamente clasificadas bajo esta categoría por el gobierno del presidente Donald Trump. El anuncio se produjo durante la visita oficial del diplomático a Ecuador. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno de Ecuador, señaló que la categorización de grupos como organizaciones terroristas "acelera los mecanismos institucionales de intervención" y facilita instrumentos de colaboración internacional.