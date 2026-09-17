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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

EE. UU. impone nuevas sanciones contra el sector minero y el aparato militar del régimen cubano

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones contra 11 entidades y altos mandos militares amparados en la Orden Ejecutiva 14404.

El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó este jueves un nuevo paquete de sanciones financieras y diplomáticas contra 11 actores clave del régimen cubano, en una ofensiva orientada a asfixiar los ingresos derivados de la explotación minera y frenar la modernización del aparato militar de la isla.

Mediante un comunicado de prensa firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, la administración del presidente Donald Trump argumentó que la cúpula comunista acapara las riquezas naturales mientras la población enfrenta apagones masivos y severa escasez de alimentos.

Las designaciones alcanzan a cuatro empresas estatales dedicadas a la extracción de níquel, cuatro compañías de defensa enfocadas en desarrollo de armas e investigación naval, así como a tres oficiales militares al frente de estas corporaciones.

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“El régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia una élite reducida y corrupta. Estados Unidos no permanecerá impasible mientras la cúpula se enriquece mediante la extracción de recursos para financiar su aparato de seguridad represivo”, afirmó Marco Rubio en la declaración oficial.

La Orden Ejecutiva 14404, faculta al Gobierno norteamericano para bloquear activos y prohibir transacciones comerciales con personas o entidades que sustentan el aparato de seguridad del régimen o amenacen la estabilidad regional.

Esta medida da cumplimiento a la Orden Ejecutiva 14380 y al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, normativas enfocadas en promover la transición democrática y restringir el flujo de divisas hacia el sector minero estatal.

Las sanciones congelan las operaciones de las firmas militares encargadas de la simulación de campos de batalla y tecnología naval, impidiendo su acceso a componentes y financiamiento en mercados internacionales.

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Al clausurar las vías de financiamiento de la cúpula militar, la diplomacia estadounidense busca acelerar un cambio institucional en la isla, subordinado cualquier eventual relajación de sanciones al cese de la represión y al restablecimiento de las libertades democráticas en Cuba.

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