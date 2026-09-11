Activan contraflujo en la carretera Panamericana por trabajos viales en el kilómetro 16

El Ministerio del Transporte del régimen venezolano informó sobre un cierre parcial de la carretera Panamericana.

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Esto, debido a trabajos de rehabilitación vial que se ejecutan en el kilómetro 16 de esta importante vía.

La restricción afectó la calzada en sentido Los Teques-Caracas y comenzó a las 6:30 p. m. del jueves 10 de septiembre.

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Según lo pautado por dicha cartera, las labores se extenderían hasta este viernes 11 de septiembre.

"Para garantizar la circulación vehicular durante la intervención, se habilitó un canal de contraflujo en la zona", precisó el Ministerio del Transporte.

Además, acotó: "Los trabajos forman parte de las labores destinadas a mejorar las condiciones de la carretera que comunica a Caracas con los Altos Mirandinos".

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La instancia recomendó a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones dispuestas en el tramo intervenido.

La Carretera Panamericana conecta a Caracas con los Altos Mirandinos y atraviesa Los Teques (Venezuela).