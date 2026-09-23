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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Asamblea General de la ONU

"En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo": Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
A su vez, A expresó: "El pueblo venezolano determinará el momento correcto y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intervino este miércoles 23 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Nueva York.

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Al iniciar su ponencia, la sucesora del dictador Nicolás Maduro dijo: "He estado en este estrado en distintos momentos de mi vida, primero como canciller, luego como vicepresidenta ejecutiva y ahora como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela".

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Posteriormente, expresó: "Han sido motivo de reflexión los grandes temas: la paz, el desarrollo, la igualdad, la crisis climática, el libre comercio, la seguridad energética y la inteligencia artificial. Sobre estos desafíos, Venezuela mantiene líneas muy claras: su apego a la paz y el rechazo a la violencia. Creemos en el poder del entendimiento y el diálogo. Venezuela, que hoy sabe qué es levantar a los hijos de entre los escombros, extiende a todos los pueblos que sufren la guerra: la paz es la salida verdaderamente humana (...) El desarrollo inclusivo para mitigar la pobreza; las sanciones socavaban las libertades económicas".

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Luego, pronunció: "Creemos en el respeto de los derechos como una vía para la consagración de la vida humana; de igual forma, el fracaso institucional del comercio global es evidente; ninguna nación puede prosperar bajo esquemas supranacionales que no promuevan la industria nacional (...) Resalto así el acuerdo binacional energético entre Estados Unidos y Venezuela que va a contribuir con la economía internacional".

A su vez, Rodríguez habló de la Guayana Esequiba. "No puedo dejar de mencionar los derechos de Venezuela sobre ese territorio. Hacemos un llamado a Guyana para resolver esto y volver a las conversaciones", afirmó.

En cuanto a las diferencias con otros gobiernos, la funcionaria del régimen chavista comentó: "Nuestro bando es uno solo, el de los ciudadanos del mundo que procuran su felicidad, desarrollo y libertad. Muchos opinan sobre Venezuela; algunos intentan interferir en los asuntos de Venezuela. Vengo a hablarles de una Venezuela cuya vida ha estado afectada por una crisis de convivencia política que perturbó la vida nacional y nuestra interacción con el mundo".

"En 2026, Venezuela ha vivido dos grandes y dolorosas pruebas como nación: una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos; otra, por el terremoto del 24 de junio. A pesar de esto, hoy Venezuela renace... Quiero agradecer al presidente Donald Trump por restablecer el camino de las relaciones diplomáticas", agregó.

Además, la integrante de la dictadura venezolana se refirió a los eventuales comicios en Venezuela.

"Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. Durante mucho tiempo fuimos un país dividido (...) Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político (...) En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", recalcó.

"El pueblo venezolano determinará el momento correcto y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente, un país que no esté sometido a ninguna restricción económica para que se garantice su derecho al desarrollo (...) Venezuela definitivamente debe abandonar el camino que permitió que el extremismo y la intolerancia sobre la convivencia democrática y pacífica (...) La reconstrucción tomará su tiempo”, complementó.

La participación de Rodríguez se produjo un día después de una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también en Nueva York.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y constituye un episodio sin precedentes dentro del contexto reciente de las relaciones entre ambos países.

La presencia de Rodríguez en la sede de Naciones Unidas también estuvo acompañada por manifestaciones de grupos de venezolanos, quienes protestaron contra el régimen en las inmediaciones del organismo internacional.

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