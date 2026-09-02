Crece la cifra de muertos por la tragedia en Nepal: más de 4.000 personas siguen desaparecidas

El deslave en Nepal que devastó el pasado 26 de agosto una zona fronteriza con China ya deja 1.204 muertos y 4.216 desaparecidos, según un nuevo balance este miércoles por la autoridad de gestión de situaciones de urgencia.

Los medios de Estado chinos reportaron en el lado tibetano de la frontera 21 muertos y 541 desaparecidos, con lo que el total provisional de víctimas se eleva a 1.225 fallecidos.

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Mientras tanto, familias nepalíes celebraron el miércoles funerales simbólicos por sus parientes desaparecidos desde que las devastadoras inundaciones repentinas arrasaron sus aldeas y hogares.

Aunque los equipos de rescate han recuperado más de 1.100 cadáveres, cerca de 4.500 personas siguen desaparecidas ante la dificultad del terrero que cubre la zona, después de que la gigantesca ola de agua helada, rocas y escombros provocada por el derrumbe de un glaciar arrasara la frontera.

Dhruba Prasad Adhikari, funcionario gubernamental de Rasuwa, el distrito nepalí más afectado dijo que en esa zona la gente se enfrenta a un "desastre inimaginable".

"Tenemos que afrontar la realidad: esta inundación es mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado", declaró.

Por su parte, en la capital, Katmandú, cientos de personas hicieron fila para entregar muestras de ADN, con la esperanza de identificar a sus familiares entre los cientos de cadáveres.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, dijo que aún tenía la esperanza de que algunos de los desaparecidos pudieran estar vivos.

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"Los milagros existen (...) En este momento, no quiero perder la esperanza por completo", señaló el funcionario.

Si bien la causa exacta del desplome glaciar es la principal hipótesis, el cambio climático está provocando el derretimiento de esas masas de hielo en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de este tipo de catástrofes.

Los científicos señalan que el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, se está descongelando más rápido a medida que aumentan las temperaturas globales.