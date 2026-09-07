Jugadora de la Selección Colombia le gritó gol en la cara a portera que imitó al 'Dibu' Martínez en el Mundial Femenino Sub-20

La selección Colombia debutó con victoria en el Mundial Femenino Sub-20 tras derrotar a Costa Rica por 3 a 1 este lunes.

La Tricolor se impuso luego de comenzar perdiendo por la mínima diferencia en los primeros minutos del encuentro tras el tanto de Sheika Scott.

Las cafeteras se repusieron rápidamente a los 26 minutos con un gol de penalti anotado por Fernanda Viafara.

Lo curioso de la jugada fue la reacción de la portera tica Ashley Quesada, quien se comportó como el guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez al provocar a su rival.

La portera hizo gestos con sus hombros y profirió palabras en contra de Viafara justo antes del cobro, pero la jugadora colombiana logró engañarla tras anotar al otro palo.

Incluso, fue tal la reacción de la atacante que cuando hizo el gol se lo gritó en la cara a la portera de Costa Rica.

En la transmisión oficial quedó el instante del rifirrafe entre las dos jugadoras juveniles.

La arquera Quesada tuvo su revancha en el segundo tiempo al atajar otro penalti a favor de Colombia, sin embargo, no logró evitar la derrota en el debut del torneo mundial que disputa en Polonia.

VEA TAMBIÉN Pese a la crisis al interior de la FIFA, Infantino confirma su candidatura a reelección como presidente del organismo o

Colombia, con tres puntos, se ubica segunda de su grupo por detrás de Corea del Norte, que más temprano derrotó a Portugal por 2 a 0.

En su próxima presentación, la tricolor enfrentará a Portugal el jueves 10 de septiembre a las 11 de la mañana hora de Colombia. Entretanto, Costa Rica se medirá a Corea del Norte, una de las selecciones favoritas a quedarse con el título mundial, el cual ganó dos años atrás.