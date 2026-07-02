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Jueves, 02 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.595 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela (AFP)
El régimen venezolano, criticado por su inacción frente a la tragedia, no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas.

Al menos 2.595 personas han muerto por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, anunció este jueves la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez.

Asimismo, la jefa del régimen aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

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"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa.

"Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

El régimen venezolano, criticado por su inacción frente a la tragedia, no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque la Organización de Naciones Unidas estimó que pueden llegar a 50.000.

Según dijo Rodríguez antes, la encargada de la dictadura, su hermana Delcy Rodríguez, ordenó que se acelerara el proceso de traslado de personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, salud, atención y demás.

“Estamos en este momento en el proceso de abrir nuevos campamentos transitorios, dotarlos, colocar las duchas, colocar las camas, colocar los colchones y llevar a las personas damnificadas a esos campamentos en la ciudad de Caracas y La Guaira”, añadió.

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