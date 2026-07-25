NTN24
Sábado, 25 de julio de 2026
Sábado, 25 de julio de 2026
Delcy Rodríguez

¿Qué pasará con investigaciones en la CPI, Maduro y Diosdado tras retiro del tribunal anunciado por Delcy Rodríguez?

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, explicó en NTN24 el impacto de la decisión del régimen.

El régimen de Venezuela, para justificar su retiro de la Corte Penal Internacional, acusó al tribunal de haber sido instrumentalizado supuestamente contra el país.

La decisión llega cuando la CPI mantiene una investigación por presunto crímenes de lesa humanidad cometidos por personas al frente del régimen.

o

"Hemos anunciado nuestra salida de la Corte Penal Internacional denunciando el Estatuto de Roma. En su historial ha acumulado un expediente para agredir al Sur Global, los pueblos del sur, incluida Venezuela", indicó.

Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, explicó en NTN24 el impacto de la decisión del régimen.

Ante la preocupación de las víctimas del régimen sobre no tener justicia, tras la decisión de Rodríguez, el experto manifestó que los casos en la CPI, en los que pueden estar investigados personas como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, continuarán.

"La investigación va a seguir. Las víctimas no tienen nada que temer", explicó Himiob

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

CPI

Foro Penal

Nicolás Maduro

Diosdado Cabello

Corte Penal Internacional

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

Daños provocados por los terremotos en Venezuela / Danny Ocean, cantante venezolano - Fotos: EFE
Danny Ocean

Danny Ocean anunció que el 100% de las ganancias de su gira por Europa serán destinadas a ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

Daños provocados por los terremotos en Venezuela / Danny Ocean, cantante venezolano - Fotos: EFE
Danny Ocean

Danny Ocean anunció que el 100% de las ganancias de su gira por Europa serán destinadas a ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

María Corina Machado - Foto: EFE
Mesa de diálogo

Los mecanismos de participación de María Corina dentro de las negociaciones “no están resueltos”

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela le habría quitado la vida a familiares del exbeisbolista Eliézer Alfonzo

Yván Gil - EFE
Yvan Gil

Canciller del régimen de Venezuela hizo polémica propuesta tras terremotos: pidió la liberación de activos congelados

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

"Pagarán por ese asesinato muchas veces": Trump lanza seria amenaza sobre el régimen iraní tras muerte de dos soldados de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre