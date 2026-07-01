"Estamos viendo menos heridos llegando y más muertos, entonces la prioridad cambia": referente de Médicos Sin Fronteras sobre posible crisis de salud tras tragedia en Venezuela

En medio de la tragedia en Venezuela tras el doble terremotos existe la creciente preocupación por los riesgos sanitarios que podría enfrentar el país.

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La emergencia sanitaria se intensifica con la acumulación de cadáveres, la interrupción de servicios básicos y el hacinamiento en refugios, factores que aumentan significativamente el riesgo de epidemias, según explican los expertos.

Para hablar sobre este tema, Carlos Arias Vicente, referente médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Sudamérica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto afirmó en la entrevista que "ahora estamos viendo menos heridos llegando y más muertos desgraciadamente, entonces la prioridad cambia" y que "nos enfrentamos a posibles epidemias que pueden ser transmitidas por mosquitos, falta de higiene o vacunación insuficiente, hay varias enfermedades a las que nos podemos enfrentar".

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Y explicó que "el apoyo a salud mental ya comenzó desde el primer momento. Nosotros activamos nuestro equipos de apoyo primero para nuestro staff de Médicos Sin Fronteras en Venezuela que también han sufrido el terremoto y también han perdido sus casas, familiares y amigos ", pero comentó que también ha que dárselo "al staff del ministerio de salud y a la población afectada".

Carlos Arias Vicente comentó que una de las preocupaciones de los expertos es que "hay diferentes enfermedades prevenibles por vacunación que podrían aparecer en Venezuela".