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Sábado, 04 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.954 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela (AFP)
El régimen venezolano, criticado por su inacción frente a la tragedia, no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas.

Al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el régimen.

Esto implica un alza de 309 muertos y casi 4.000 lesionados con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16.000 personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.

Asimismo, la jefa del régimen aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

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"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa.

"Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

El régimen venezolano, criticado por su inacción frente a la tragedia, no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque la Organización de Naciones Unidas estimó que pueden llegar a 50.000.

Según dijo Rodríguez antes, la encargada de la dictadura, su hermana Delcy Rodríguez, ordenó que se acelerara el proceso de traslado de personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, salud, atención y demás.

“Estamos en este momento en el proceso de abrir nuevos campamentos transitorios, dotarlos, colocar las duchas, colocar las camas, colocar los colchones y llevar a las personas damnificadas a esos campamentos en la ciudad de Caracas y La Guaira”, añadió.

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