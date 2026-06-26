Asciende el número de muertos y desaparecidos extranjeros tras devastadores terremotos en Venezuela

El balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela asciende este viernes a al menos 920, entre ellos varios ciudadanos extranjeros, según informó el régimen venezolano en las últimas horas.

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Según el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, hay más de 50.000 personas desaparecidas.

Ente las víctimas, hay cientos de personas víctimas de otras nacionalidades, según han reportados las autoridades de esos cada uno de los países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 15 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses muertos por el doble terremoto, revisando al alza un balance anterior.

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A su vez, el ministerio de Asuntos Exteriores de España indicó que al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos, indicó en un balance entregado.

Un balance anterior indicaba que había cuatro españoles fallecidos. No obstante, esa cifra ascendió en las últimas horas.

El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó este jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

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Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".