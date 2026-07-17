NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
René Higuita

Esta es la razón por la que René Higuita y Vozinha estaban juntos: "Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil"

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Rene Higuita - AFP / Vozinha - EFE
Rene Higuita - AFP / Vozinha - EFE
El arquero colombiano elogió al portero africano, aseguró que es un ídolo mundial y que los triunfos de Cabo Verde fueron gracias a él.

René Higuita hace parte de la historia del fútbol colombiano. Internacionalmente se hizo notar por su famosa jugada, 'el escorpión', la cual lo catapultó al reconocimiento y que hoy en día hace que sea recordado por muchos.

o

El exarquero del Club Atlético Nacional y la Selección Colombia ha estado durante los últimos días en el Mundial 2026, que se desarrolló en Canadá, México y Estados Unidos. Acompañó los partidos de la selección Colombia, así como otros eventos a los que fue invitado.

Te puede interesar

Higuita, este jueves, se hizo viral de nuevo en redes sociales al publicar un video junto al arquero sensación de la Copa del Mundo, Vozinha. El colombiano y el de Cabo Verde estuvieron por un rato conociéndose y charlando.

Previo a ese afectuoso encuentro entre ambos, Higuita decía en la grabación que le hizo un familiar: “Con el hombre del momento”.

En el video se ve cómo se acerca Vozinha y, en medio del saludo que ambos tuvieron, se le escucha decir: “Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil”.

René, en medio de la conversación, le indicó al arquero de Cabo Verde que es un “ídolo mundial” y que él “fue responsable de los triunfos de Cabo Verde”.

o

Tras ese momento entre Higuita y Vozinha hubo su respectiva foto. Cabe resaltar que no fue la única estrella con la que el colombiano compartió, pues hubo otros a los que también dedicó un mensaje.

Aquí se encuentra la historia del fútbol mundial, quienes la escribieron. A días de la gran final, compartir este momento con íconos de distintas generaciones confirma que el legado no termina cuando acaba un partido”, escribió en su perfil de Instagram.

Entre las otras figuras con las que estuvo René se destacan Roberto Baggio, el Fenómeno Ronaldo, Javier Zanetti, David Trezeguet y algunos otros.

Temas relacionados:

René Higuita

Vozinha

Copa Mundial del Fútbol

Fútbol

Copa Mundial de clubes de la FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

¿Debió ser expulsado? Video de la agresión de uno de los autores de los goles de Argentina a un jugador inglés en la semifinal del Mundial

Gianni Infantino - EFE
Copa Mundial del Fútbol

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló de la cantidad de equipos que participarían en el Mundial en 2030

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La agresión de Jude Bellingham a un jugador argentino tras la derrota ante Argentina en el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
Danny Ocean

El mensaje con el que el cantante Danny Ocean invitó a sus compatriotas en el exterior para recolectar ayuda económica para Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Actividades de búsqueda y rescate en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

El Ejército de Estados Unidos desplegó 900 militares en Venezuela para responder a emergencia por terremotos

Francis L. Donovan - AFP
Terremoto en Venezuela

"El 3 de enero no fue hace tanto y miren cómo ha evolucionado esta relación": jefe del Comando Sur sobre despliegue militar en Venezuela tras terremotos

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

¿Debió ser expulsado? Video de la agresión de uno de los autores de los goles de Argentina a un jugador inglés en la semifinal del Mundial

Presidente Erdogan- Foto: EFE
OTAN

Polémico regalo de Erdogan que incomoda a la OTAN: Un revólver Gümüşay 357 para cada mandatario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre