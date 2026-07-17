Esta es la razón por la que René Higuita y Vozinha estaban juntos: "Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil"

René Higuita hace parte de la historia del fútbol colombiano. Internacionalmente se hizo notar por su famosa jugada, 'el escorpión', la cual lo catapultó al reconocimiento y que hoy en día hace que sea recordado por muchos.

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El exarquero del Club Atlético Nacional y la Selección Colombia ha estado durante los últimos días en el Mundial 2026, que se desarrolló en Canadá, México y Estados Unidos. Acompañó los partidos de la selección Colombia, así como otros eventos a los que fue invitado.

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Higuita, este jueves, se hizo viral de nuevo en redes sociales al publicar un video junto al arquero sensación de la Copa del Mundo, Vozinha. El colombiano y el de Cabo Verde estuvieron por un rato conociéndose y charlando.

Previo a ese afectuoso encuentro entre ambos, Higuita decía en la grabación que le hizo un familiar: “Con el hombre del momento”.

En el video se ve cómo se acerca Vozinha y, en medio del saludo que ambos tuvieron, se le escucha decir: “Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil”.

René, en medio de la conversación, le indicó al arquero de Cabo Verde que es un “ídolo mundial” y que él “fue responsable de los triunfos de Cabo Verde”.

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Tras ese momento entre Higuita y Vozinha hubo su respectiva foto. Cabe resaltar que no fue la única estrella con la que el colombiano compartió, pues hubo otros a los que también dedicó un mensaje.

“Aquí se encuentra la historia del fútbol mundial, quienes la escribieron. A días de la gran final, compartir este momento con íconos de distintas generaciones confirma que el legado no termina cuando acaba un partido”, escribió en su perfil de Instagram.

Entre las otras figuras con las que estuvo René se destacan Roberto Baggio, el Fenómeno Ronaldo, Javier Zanetti, David Trezeguet y algunos otros.