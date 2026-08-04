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Martes, 04 de agosto de 2026
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Régimen cubano
Programa: La Noche

Cuba no aguanta más: régimen de Miguel Díaz-Canel amenaza con fusilar presos políticos si Estados Unidos interviene la isla

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen cubano amenazó con fusilar a los prisioneros políticos si Estados Unidos llega a intervenir la isla tal y como hizo en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. En el programa La Noche de NTN24, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, comentó que "esto es un riesgo muy grande sobre todo para las personas que el gobierno tiene marcadas como opositores, activistas y periodistas independientes".

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