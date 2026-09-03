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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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María Corina Machado

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”: María Corina Machado sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina cuestionó la opacidad de las negociaciones y advirtió que la reconstrucción del país requiere seguridad jurídica y estabilidad institucional.

La Premio Nobel de Paz María Corina Machado se dirigió al país a través de un mensaje para fijar posición ante el reciente anuncio de un acuerdo de gran escala en materia petrolera suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos y la administración del régimen de Delcy Rodríguez.

En sus declaraciones, Machado expresó la profunda preocupación y malestar que genera en la ciudadanía el hecho de que se tomen decisiones sobre los recursos estratégicos de la nación sin la participación ni el consentimiento del pueblo, señalando que la riqueza del suelo no pertenece a un régimen ilegítimo.

“El sector petrolero es solo una parte de la inmensa reconstrucción que tenemos que hacer en Venezuela. Necesitamos un marco de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia, y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”, enfatizó María Corina Machado

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, agregó.

“Por supuesto, los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico. Así lo piensa la mayoría de los venezolanos; así lo reflejan los valores compartidos por nuestros dos países, y así lo he defendido durante toda mi vida”.

Machado agregó que, por la importancia estratégica de esta relación para ambos países, “todos necesitamos que las cosas se hagan bien”.

Pilares del plan energético que presentó en CERAWeek conferencia anual para la industria energética

Maria Corina, recordó que la propuesta energética respaldada por las fuerzas democráticas fue presentada en marzo durante la cumbre CERAWeek en Houston, estructurada bajo cinco pilares esenciales.

 

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Marco legal transparente: Reglas aprobadas de forma pública por una Asamblea Nacional legítima y no mediante decretos o negociaciones a puerta cerrada.

Institucionalidad técnica: Creación de una Agencia de Hidrocarburos Venezolanos independiente, evitando que el Estado actúe como juez y parte, para convertirse en un regulador serio.

Licitaciones públicas y abiertas: Adjudicación de proyectos basada estrictamente en el mérito y la competitividad, eliminando las asignaciones directas.

Régimen fiscal competitivo y seguridad jurídica: Un esquema tributario estable acoplado al respeto de los contratos y al sometimiento a tribunales de arbitraje internacional.

Las observaciones de la líder de la democracia en Venezuela son una señal directa a los mercados internacionales y a las corporaciones petroleras interesadas en el crudo venezolano.

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Al advertir sobre el riesgo país y la falta de garantías procesales del acuerdo actual, Machado busca persuadir a los inversionistas de exigir un marco regulatorio con aval parlamentario y estándares de arbitraje internacional antes de comprometer capital a largo plazo.

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