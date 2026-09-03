"El liderazgo de María Corina es un factor que no puede ser dejado de lado": experto sobre implementación del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

En el programa La Mañana de NTN24, Miguel Martínez Meucci, profesor de ciencias políticas, conversó sobre el pronunciamiento de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, ante el acuerdo petrolero firmado en las últimas horas entre el régimen de Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos.