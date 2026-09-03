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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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María Corina Machado
Programa: La Mañana

"El liderazgo de María Corina es un factor que no puede ser dejado de lado": experto sobre implementación del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
En el programa La Mañana de NTN24, Miguel Martínez Meucci, profesor de ciencias políticas, conversó sobre el pronunciamiento de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, ante el acuerdo petrolero firmado en las últimas horas entre el régimen de Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos.

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