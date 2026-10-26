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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Portugal

TAP Air retoma los vuelos directos entre Portugal y Venezuela este 27 de octubre

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Silueta de un avión volando entre nubes - Foto de referencia: Pexels
Silueta de un avión volando entre nubes - Foto de referencia: Pexels
Según reportes, la aerolínea lusa operará dos frecuencias semanales.

La aerolínea TAP Air Portugal retomará este martes 27 de octubre los vuelos directos entre Lisboa y La Guaira, luego de varios meses de suspensión.

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Según trasciende, respecto a la conexión entre ambos territorios, la aerolínea lusa operará dos frecuencias semanales.

De acuerdo con el Jornal da Madeira, la compañía tendrá dos vuelos semanales, programados para los martes y domingos.

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De tal modo, los vuelos de los martes saldrán de Lisboa a las 11:50 a. m. y arribarán al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 5:00 p. m., retornando a la capital portuguesa a las 9:00 p. m.

Por su parte, la ruta de los domingos despegará a las 10:00 a.m. de suelo europeo y retornará a las 6:55 p.m. desde La Guaira.

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La reactivación permitirá recuperar una conexión importante para los ciudadanos portugueses y sus descendientes que viven en Venezuela, así como para quienes viajan entre ambos países.

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