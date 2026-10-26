TAP Air retoma los vuelos directos entre Portugal y Venezuela este 27 de octubre
La aerolínea TAP Air Portugal retomará este martes 27 de octubre los vuelos directos entre Lisboa y La Guaira, luego de varios meses de suspensión.
Según trasciende, respecto a la conexión entre ambos territorios, la aerolínea lusa operará dos frecuencias semanales.
De acuerdo con el Jornal da Madeira, la compañía tendrá dos vuelos semanales, programados para los martes y domingos.
De tal modo, los vuelos de los martes saldrán de Lisboa a las 11:50 a. m. y arribarán al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 5:00 p. m., retornando a la capital portuguesa a las 9:00 p. m.
Por su parte, la ruta de los domingos despegará a las 10:00 a.m. de suelo europeo y retornará a las 6:55 p.m. desde La Guaira.
La reactivación permitirá recuperar una conexión importante para los ciudadanos portugueses y sus descendientes que viven en Venezuela, así como para quienes viajan entre ambos países.