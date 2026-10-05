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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Régimen de Irán

El régimen de Irán asegura que las negociaciones con Estados Unidos son "inútiles"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán - Foto: EFE
Las negociaciones se encuentran prácticamente estancadas, y las recientes conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán al margen de la Asamblea General de la ONU no lograron ningún avance.

El presidente del régimen iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que las negociaciones con Estados Unidos son "inútiles" y solo han dado lugar a nuevos ataques del país norteamericano, en declaraciones a medios estatales.

"Hasta ahora, nos han atacado tres veces después de las negociaciones, y esto demuestra que no buscan el diálogo, sino que su objetivo es derrocar a la República Islámica de Irán", declaró Pezeshkian, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.

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"Con un enemigo que recurre cada día a asesinatos, sanciones, presiones y amenazas, y que incumple sus compromisos, las negociaciones son inútiles", declaró.

La guerra en Oriente Medio comenzó a finales de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques sorpresa contra el régimen de Irán, mientras Washington y Teherán negociaban el programa nuclear iraní.

Las partes en conflicto acordaron en junio un memorando de entendimiento que establecía un marco para una solución permanente al conflicto, pero los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz provocaron la reanudación de las operaciones militares de Estados Unidos.

Desde entonces, las negociaciones se encuentran prácticamente estancadas, y las recientes conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán al margen de la Asamblea General de la ONU no lograron ningún avance.

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En las últimas semanas, Washington ha reducido las operaciones militares en favor de la presión económica y no ha atacado al régimen de Irán desde el 1 de septiembre.

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