‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ presentó el tráiler de su tercera temporada: Sauron prepara una guerra por el dominio de la Tierra Media

La lucha por el dominio de la Tierra Media está cada vez más cerca de alcanzar uno de sus momentos decisivos. Prime Video presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, producción basada en el universo creado por J. R. R. Tolkien, que regresará a la plataforma el próximo 11 de noviembre de 2026.

En el adelanto se observa cómo Sauron continúa consolidando su poder mientras trabaja en la creación del Anillo Único, con el que pretende someter a todos los pueblos de la Tierra Media. “Todo ha conducido a esto”, afirma Galadriel en uno de los momentos del tráiler, que también muestra los enfrentamientos entre los ejércitos del Señor Oscuro y quienes intentarán detenerlo.

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Las imágenes dejan ver a las fuerzas de orcos extendiendo su dominio y a los Nazgûl recorriendo distintos territorios con sus características armaduras negras. Entretanto, los elfos luchan por mantener sus posiciones, los enanos de Khazad-dûm enfrentan divisiones internas y Númenor atraviesa tensiones políticas que amenazan con desencadenar una guerra civil.

Por su parte, Gandalf aparece en las tierras orientales de Rhûn, donde utiliza sus poderes mágicos y su capacidad de persuasión para intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos.

La tercera temporada estará ambientada cinco años después de la caída de Eregion, acontecimiento que marcó el desenlace de la anterior entrega.

Para entonces, los ejércitos de Sauron habrán conquistado buena parte de la Tierra Media y solo algunos territorios, como Khazad-dûm, Lindon y Rivendel, continuarán resistiendo su avance.

La historia tendrá como eje la creación del Anillo Único en la torre de Barad-dûr, en Mordor. Este objeto es uno de los elementos fundamentales de la obra de Tolkien, pues representa el propósito de Sauron de controlar los demás Anillos de Poder y someter a sus enemigos.

En cuanto al estreno, Prime Video confirmó que los primeros cuatro episodios estarán disponibles el 11 de noviembre. Los capítulos cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos se estrenarán el 25 de noviembre de 2026.

La producción continúa bajo el liderazgo de sus creadores y showrunners, J. D. Payne y Patrick McKay, junto a Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble y Charlotte Brändström, quien también participa como directora.

El señor de los anillos: Los anillos de poder está ambientada miles de años antes de los acontecimientos narrados en El Hobbit y El señor de los anillos, durante la Segunda Edad de la Tierra Media, periodo en el que se desarrollaron acontecimientos fundamentales como el ascenso de Sauron y la forja de los Anillos de Poder.