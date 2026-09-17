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Así fue el operativo de rescate de un hombre secuestrado en Bogotá: impresionante video deja en evidencia las condiciones en que lo tenían y el reencuentro con su madre

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Secuestro en Bogotá (Imagen de referencia) - Canva y redes
Secuestro en Bogotá (Imagen de referencia) - Canva y redes
Según información de las autoridades, exigían una suma de 130 millones de pesos.

El Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo una operación durante la noche de este miércoles, 16 de septiembre, logrando la liberación de un hombre de 32 años que permanecía secuestrado desde hacía tres días.

El operativo se realizó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá, y además dejó cuatro personas capturadas.

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Según lo que se ha conocido hasta el momento por parte de las autoridades, todo inició cuando la víctima se desplazaba en su vehículo y, en inmediaciones de la avenida Caracas, los delincuentes lo interceptaron y se lo llevaron contra su voluntad.

Tras esto, lo ingresaron al inmueble y comenzaron a llamar a su familia, más específicamente a su mamá, para exigir una suma de 130 millones de pesos a cambio de dejarlo en libertad. Fueron varias las comunicaciones que los secuestradores tuvieron con la familia.

Incluso, a la madre le hicieron llegar videos en los que se veía a su hijo siendo amenazado de muerte si no entregaban el dinero.

Cabe resaltar que, una vez las autoridades tuvieron conocimiento del caso, comenzaron las respectivas investigaciones para lograr establecer el paradero de la víctima. Por lo mismo, se verificaron las cámaras de seguridad de la zona, lo que ayudó a ubicar la vivienda en la cual se estaban realizando las llamadas con la exigencia de la suma de dinero.

Con esta información, lograron determinar el sitio exacto en el que los delincuentes mantenían secuestrado al ciudadano. De esta forma, se organizó el operativo que finalmente se efectuó durante la noche de este miércoles.

En un impresionante video que se ha revelado principalmente por X, se observa el momento en el que uniformados fuertemente armados llegan hasta el lugar, detienen a los delincuentes y liberan al ciudadano.

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En total, se logró la captura de cuatro personas que estarían detrás del secuestro y se incautó un arma de fuego. Los responsables fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y, en las próximas horas, se realizará la imputación de cargos.

Finalmente, la principal hipótesis es que detrás del hecho estaría el Clan del Golfo, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que se adelantan las investigaciones para esclarecer todo en su totalidad.

El secuestrado, por su parte, recibió la respectiva atención y pudo reencontrarse con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, estuvo varias veces inconsciente durante estos tres días en los que permaneció privado de la libertad.

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