Estos son los cuatro peloteros venezolanos que fueron suspendidos por dopaje en la LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó la suspensión de cuatro jugadores por violaciones a su Programa Antidopaje en la temporada 2025-2026. Decisión que afectará el inicio de la próxima campaña, la cual se prevé para octubre. Entre los sancionados está Rougned Odor, figura de los Navegantes del Magallanes que hace poco celebró el campeonato con el equipo.

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El castigo más amplio es para Osmer Morales, lanzador de los Bravos de Margarita, quien va a tener que cumplir una suspensión de 20 juegos por una infracción que tiene relación con el uso de anabolizantes. Morales fue uno de los brazos más relevantes del conjunto margariteño y recibió la sanción más severa entre los cuatro casos que se anunciaron por la liga.

También de los Bravos de Margarita es Melvi Acosta. Recibió una suspensión de 13 encuentros por una infracción relacionada con anabolizantes. Ahora bien, el equipo insular iniciará la temporada 2026-2027 con dos de sus lanzadores bajo sanción.

El cuarto caso corresponde a Ángel Cuenca, de los Caribes de Anzoátegui. El lanzador tendrá que permanecer 13 partidos fuera de acción, de la misma manera por una infracción relacionada con el uso de anabolizantes.

En el caso de Rougned Odor, la LVBP le puso una suspensión de 13 juegos por una infracción que está vinculada con estimulantes. El jugador está en los Navegantes del Magallanes y ha sido una de las piezas clave del equipo en la campaña que finalizó con el título para la organización.

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La liga no explicó de manera pública las sustancias específicas que están involucradas en cada uno de los casos, más allá de clasificarlas como estimulantes o anabolizantes. Las sanciones han sido anunciadas por medio de una comunicación oficial de la Junta Directiva de la LVBP y van a tener que cumplirse en la temporada 2026-2027.

La decisión aparece luego de que la LVBP anunciase cambios a su política antidopaje. Uno de los cambios busca que las decisiones acerca de los castigos sean tomadas por un tribunal independiente, con el objetivo de separar el proceso disciplinario de la estructura directa de la liga. El presidente del circuito, Giuseppe Palmisano, señaló que el programa seguiría con más fortaleza y bajo un mecanismo que buscara garantizar imparcialidad.