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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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El Tren de Aragua

Así fue el operativo del duro golpe contra el Tren de Aragua: capturan a 17 integrantes señalados de ataques con explosivos en Bogotá

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Golpe al Tren de Aragua en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá
Golpe al Tren de Aragua en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá
La Secretaría de Seguridad también reportó el hallazgo de 50 ampolletas de fentanilo, que estaban ocultas en el techo de una de las viviendas intervenidas.

La Policía Nacional capturó a 17 personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua durante un operativo desarrollado en diferentes sectores de Bogotá y otras dos ciudades del país. De acuerdo con el reporte, varios de los detenidos estarían relacionados con los ataques con explosivos registrados durante las últimas noches contra instalaciones policiales en la localidad de Kennedy.

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El procedimiento incluyó allanamientos y registros simultáneos en las localidades de Engativá, Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, además de acciones en otras dos capitales del país. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que las autoridades analizaron 40 horas de videos de seguimiento antes de ejecutar los operativos.

Asimismo, según la Policía, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos relacionados con terrorismo, fabricación y porte de armas y explosivos, municiones de uso restringido, extorsión y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las circunstancias atribuidas a cada uno.

Del mismo modo, los allanamientos permitieron incautar más de 20 kilos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores utilizados para drogas sintéticas, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y 18 teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad también reportó el hallazgo de 50 ampolletas de fentanilo, que estaban ocultas en el techo de una de las viviendas intervenidas.

Además, las autoridades señalaron que la revisión de antecedentes permitió establecer que varios de los detenidos registraban anotaciones judiciales relacionadas con fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Entre los 17 capturados habría personas relacionadas con los ataques con granadas contra instalaciones de la Policía en Kennedy.

El general Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que durante las investigaciones se recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron poner a los detenidos a disposición de las autoridades competentes.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, los ataques con explosivos habrían sido una represalia del Tren de Aragua por los operativos adelantados contra integrantes y cabecillas de esa organización criminal.

La Secretaría de Seguridad agregó que entre los capturados estarían quienes participaron materialmente en un ataque contra las estaciones de Policía y de Bomberos de Kennedy. También indicó que algunos de los detenidos son señalados de amenazar y extorsionar a ciudadanos y comerciantes de la capital.

Finalmente, todos los capturados permanecen a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

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