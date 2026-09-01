Seis personas resultaron heridas tras concierto de Ed Sheeran en Detroit: las autoridades abrieron investigación

Seis trabajadores han sido trasladados a hospitales después de resultar heridos en el desmontaje del escenario luego del concierto que Ed Sheeran ofreció el pasado sábado 29 de agosto en el Ford Field de Detroit, Estados Unidos.

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El accidente ocurrió cuando los equipos de producción se encontraban realizando las labores de desinstalación tras la presentación del cantante británico. Los trabajadores estaban cerca de una rampa en un túnel usado por vehículos en el momento en que, según reportes de medios locales, parte del equipo ha perdido el control y golpeó a varias personas.

El Departamento de Bomberos de Detroit aseguró que seis adultos habían sido trasladados a centros médicos. En el momento de su traslado, dos estaban en condición seria y otros cuatro estaban estables. Las autoridades informaron que ninguna de las lesiones podría poner en riesgo la vida de los afectados.

La emergencia ha sido registrada por los equipos de respuesta como un accidente que tuvo relación con una carretilla elevadora. No obstante, las autoridades no confirmaron de forma oficial que una falla de este tipo haya sido la causa del incidente.

Según Detroit Free Press, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA) ha abierto una investigación para detallar qué sucedió en las labores de desmontaje. La investigación se empezó tras accidente reportado en el túnel de vehículos del estadio.

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Ford Field de igual forma informó acerca de una revisión interna y detalló que trabaja con las autoridades y los equipos que se encargan de la producción del espectáculo. El estadio evitó especular acerca de las causas al tiempo que avanza la investigación y agradeció la respuesta del Departamento de Bomberos de Detroit y de los servicios de emergencia.

Uno de los trabajadores estuvo hospitalizado en el transcurso de la noche y fue dado de alta el domingo. Otro empleado narró a medios locales que el incidente sucedió en cuestión de segundos y que fue golpeado en el pecho por el equipo.

Uno de los seis heridos era empleado de Ford Field. Por su parte, los demás hacían parte de los equipos que participaban en las labores tras el concierto, según la información disponible hasta ahora.