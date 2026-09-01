NTN24
Martes, 01 de septiembre de 2026
Martes, 01 de septiembre de 2026
Ed Sheeran

Seis personas resultaron heridas tras concierto de Ed Sheeran en Detroit: las autoridades abrieron investigación

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
“A mi esposa embarazada le dijeron que tenía un tumor”: Ed Sheeran contó duros detalles de su vida
Cantante británico Ed sheeran | Foto: EFE
El accidente sucedió en el desmontaje del escenario en Ford Field. Dos trabajadores estaban gravemente heridos y cuatro permanecían estables.

Seis trabajadores han sido trasladados a hospitales después de resultar heridos en el desmontaje del escenario luego del concierto que Ed Sheeran ofreció el pasado sábado 29 de agosto en el Ford Field de Detroit, Estados Unidos.

o

El accidente ocurrió cuando los equipos de producción se encontraban realizando las labores de desinstalación tras la presentación del cantante británico. Los trabajadores estaban cerca de una rampa en un túnel usado por vehículos en el momento en que, según reportes de medios locales, parte del equipo ha perdido el control y golpeó a varias personas.

El Departamento de Bomberos de Detroit aseguró que seis adultos habían sido trasladados a centros médicos. En el momento de su traslado, dos estaban en condición seria y otros cuatro estaban estables. Las autoridades informaron que ninguna de las lesiones podría poner en riesgo la vida de los afectados.

La emergencia ha sido registrada por los equipos de respuesta como un accidente que tuvo relación con una carretilla elevadora. No obstante, las autoridades no confirmaron de forma oficial que una falla de este tipo haya sido la causa del incidente.

Según Detroit Free Press, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA) ha abierto una investigación para detallar qué sucedió en las labores de desmontaje. La investigación se empezó tras accidente reportado en el túnel de vehículos del estadio.

o

Ford Field de igual forma informó acerca de una revisión interna y detalló que trabaja con las autoridades y los equipos que se encargan de la producción del espectáculo. El estadio evitó especular acerca de las causas al tiempo que avanza la investigación y agradeció la respuesta del Departamento de Bomberos de Detroit y de los servicios de emergencia.

Uno de los trabajadores estuvo hospitalizado en el transcurso de la noche y fue dado de alta el domingo. Otro empleado narró a medios locales que el incidente sucedió en cuestión de segundos y que fue golpeado en el pecho por el equipo.

Uno de los seis heridos era empleado de Ford Field. Por su parte, los demás hacían parte de los equipos que participaban en las labores tras el concierto, según la información disponible hasta ahora.

Temas relacionados:

Ed Sheeran

Concierto

Internacional

Accidente

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Seguidores de Messi lamentan el retiro del astro de la selección de Argentina: ¿cuál será su futuro?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Vladímir Putin y Masud Pezeshkian - Foto AFP
Irán - EEUU

¿Cumbre del mal? Encuentro entre Putin y Pezeshkian en medio de los ataques de EEUU contra Irán

Mapa del estrecho de Ormuz-Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE de referencia
Familiares de presos políticos

"Los venezolanos somos más que petróleo": contundente manifestación contra prioridad de Delcy Rodríguez y EE. UU.

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Más de Actualidad

Ver más
James Story, exembajador de EEUU en Venezuela, habla sobre el diálogo entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez / FOTO: Canva
Diálogos Venezuela

“Si estas conversaciones no tienen como resultado un cronograma de elecciones es un fracaso total”: Exembajador de EE. UU. en Venezuela

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Extradición

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad - Fotos: X
La Guaira

Denuncian demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad: peatones y conductores quedaron expuestos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tom Holland Spider-Man Brand New Day-Foto: EFE
Cine

Spider-Man: “Brand New Day arrasa en taquilla global con 927 millones de dólares y firma el segundo mejor estreno de la historia del cine

James Story, exembajador de EEUU en Venezuela, habla sobre el diálogo entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez / FOTO: Canva
Diálogos Venezuela

“Si estas conversaciones no tienen como resultado un cronograma de elecciones es un fracaso total”: Exembajador de EE. UU. en Venezuela

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Extradición

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Joe Biden

El cáncer que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden se agravó e hizo metástasis

Demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad - Fotos: X
La Guaira

Denuncian demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad: peatones y conductores quedaron expuestos

Observación astronómica - Foto EFE
Eclipse

Llegó la hora de un nuevo eclipse: horarios y recomendaciones para ver en Colombia y Venezuela el fenómeno este jueves

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Se conoció la agenda de reuniones del presidente electo Abelardo De La Espriella durante su posesión: se encontrará con Javier Milei y delegados de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023