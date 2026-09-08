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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Lucha contra las drogas
Programa: El Informativo

Los drones, una de las herramientas en las operaciones conjuntas entre EEUU y Colombia contra el terrorismo

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La cooperación de Estados Unidos con la región en temas de seguridad busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico con mejoras tecnológicas y fortalecer el intercambio de inteligencia con el fin de luchar contra este flagelo que golpea a Colombia. En el país operan grupos criminales y en esta estrategia conjunta, los drones hacen parte de las principales herramientas para enfrentar al narcoterrorismo.

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