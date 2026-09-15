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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Venezuela brilla en los Suramericanos: cinco oros en una jornada que impulsó su cosecha de medallas

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto referencia | Pexels: Sergio Benavides
Foto referencia | Pexels: Sergio Benavides
La delegación venezolana ha tenido este lunes una de sus mejores actuaciones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conseguir cinco medallas de oro en diferentes disciplinas y ampliar su presencia en el medallero de la competencia.

La cosecha inició en el levantamiento de pesas, donde Katherin Echandia se quedó con el título en su categoría y aportó uno de los triunfos venezolanos de la jornada. La actuación de la pesista dejó al país sumar otro oro tras haber empezado los Juegos con preseas de plata y bronce.

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La esgrima también fue protagonista con dos campeonatos. Katherine Paredes se impuso en la prueba individual de sable femenino luego de derrotar 15-11 a la argentina María Perroni en la final. Más tarde, Grabiel Lugo obtuvo otro oro para Venezuela al vencer 15-13 al brasileño Nicolas Deguchi en la definición de espada masculina.

Los otros dos títulos llegaron en la natación. Jorge Otaiza logró ganar los 50 metros mariposa masculinos con un tiempo de 23,60 segundos, Lismar Lyon se impuso en la prueba femenina con 26,38 segundos. La nadadora venezolana también estableció un nuevo récord suramericano luego de mejorar la marca que consiguió previamente en la competencia.

Ahora bien, Venezuela cerró una jornada muy productiva en Santa Fe, con cinco medallas doradas que se sumaron a las preseas obtenidas en los primeros días de competencia. El desempeño hizo que la delegación llegara a un total de 22 medallas en los Juegos Suramericanos 2026.

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El resultado refleja un salto importante para el equipo venezolano, que comenzó la competencia con cinco medallas en su primera jornada, pero aun sin oros. La natación y la esgrima fueron algunas de las disciplinas encargadas de abrir la cuenta, mientras que el billar también aportó metales en su primera participación como deporte invitado en esta edición.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se juegan en Argentina hasta el 26 de septiembre, con competencias distribuidas entre Santa Fe, Rosario y Rafaela. Venezuela seguirá en competencia con la posibilidad de ampliar su cosecha en las jornadas que se aproximan.

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